José Mujica pronosticó qué partido ganará las elecciones en 2024

El expresidente José Mujica aseguró que el Frente Amplio "probablemente" gane las elecciones nacionales de 2024 y reiteró que su candidato es el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, a quién conoce "desde que era botija".

"Lo conozco desde que era botija. Canelones es el segundo departamento en población de Uruguay, pero es como si fuera Uruguay en chiquito. Tiene todos los problemas del Uruguay: turismo, industria, ganadería, fábricas, pero en chiquito. (Orsi) estuvo diez años en la Intendencia de Canelones como secretario general y hace casi 10 años que está de intendente, entonces tiene una gran experiencia de gobierno", dijo en una entrevista con el canal de televisión argentino C5N.

"Apuesto por él, pero cualquiera fuera el candidato del Frente, nos va a tener formados atrás", manifestó Mujica, que a su vez remarcó que el Frente Amplio "no es una alianza coyuntural para las elecciones". "No quiere decir que no tengamos diferencias, pero lo arreglamos para adentro y la historia nos demostró que el que se va para afuera desaparece. Entonces la marca tiene importancia", aseveró.

"A veces nos comemos algún sapo, pero la unidad para nosotros, respetando la diversidad, es una cuestión estratégica. Por eso existimos y, probablemente, por eso, vamos a ganar las elecciones", subrayó.

"La derecha en Uruguay es conservadora" pero "más benigna" que en América Latina

Por su parte, Mujica se expresó sobre "la derecha" en Uruguay y señaló que es "conservadora" pero más "benigna" que otras expresiones de América Latina.

"La derecha en Uruguay es conservadora. Apuesta a que si a los sectores importantes de la economía les va bien, creen que van a derramar y ese beneficio va a ir para toda la sociedad", describió. Pero remarcó que Uruguay "es una penillanura suavemente ondulada" y que no es extremo. "La propia derecha tiene que hacer políticas sociales, le tiene bronca al Estado pero no puede privatizar las empresas, entonces trata de que no crezcan o envejezcan o que no inviertan, pero se la banca", aseguró.

"Si la comparamos con otras derechas de América Latina, diría que es más benigna, no por ella sino por la historia socialdemócrata que tiene la historia política de Uruguay. Eso en alguna medida influye culturalmente (...), generó una cultura que esta ahí que nos aprisiona todo. Los de izquierda no podemos ser tan radicaleta (sic), los de derecha tampoco", remarcó.