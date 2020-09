JPMorgan baja su apuesta por acción estrella de Argentina en los últimos años

Un fondo de JPMorgan Chase & Co. que ha superado a la mayoría de sus pares durante el último quinquenio está reduciendo una de sus principales inversiones.

El fondo JPMorgan Emerging Markets Equity Fund, de US$10.700 millones, redujo su exposición a MercadoLibre Inc., con sede en Buenos Aires, en 23% en julio, según las últimas presentaciones.

Las acciones de la empresa de comercio electrónico se han multiplicado casi por 11 en los últimos cinco años, convirtiéndose en la compañía más grande de América Latina por valor de mercado, impulsando la fortuna de los administradores de fondos que acumularon acciones al principio.

Otros inversionistas, como Fidelity Series Emerging Markets Fund y Hartford Schroder Emerging Market Equity Fund, también recortaron sus tenencias de MercadoLibre en julio cuando la acción se disparó a un récord.

Entretanto, la cartera de JPMorgan aumentó sus apuestas en acciones listadas en Brasil, Hong Kong y China durante el mismo período.

Un portavoz de JPMorgan declinó hacer comentarios.

El fondo ha tenido un rendimiento de 12% este año, superando a 86% de sus pares, según datos recopilados por Bloomberg. Su rendimiento anualizado a cinco años es de 14%.

Leon Eidelman, quien ayuda a administrar la cartera, dijo en abril que el modelo de rendimiento esperado de JPMorgan para las acciones de países en desarrollo se había disparado a su punto más alto justo cuando la pandemia se aceleró en EE.UU. Su fondo recientemente adquirió acciones de la firma minorista brasileña Magazine Luiza SA así como de Budweiser Brewing Co APAC Ltd, con sede en Hong Kong, y la empresa china de licores Sichuan Swellfun Co Ltd.

Diario Financiero-Ripe