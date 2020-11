Jueza ordenó que Interpol investigue redes sociales y páginas de citas que usaron las víctimas

La jueza Adriana de los Santos asignó al departamento de Delitos Informáticos de Interpol la realización de las pericias sobre las redes sociales y páginas de citas que utilizaron las 20 víctimas de Operación Océano, el caso de explotación de menores que tiene a 33 imputados por distintos delitos sexuales. La investigación incluirá tanto los perfiles y cuentas utilizadas como las interacciones mantenidas en los sitios y aplicaciones.

La decisión de la magistrada tomada tras una audiencia este lunes fue apelada por la fiscal del caso Darviña Viera, por entender que eso revictimizaría a las víctimas de la investigación. Ese argumento fue rechazado por los abogados que comparecieron a la instancia en representación de los imputados –Andrés Añasco Viera, Alejandro y Carlos Balbi, Víctor Della Valle, Enrique Díaz, Cecilia Salom, Pablo Barreiro, Alberto Rojas y Santiago Alonso–, quienes solicitaron realizar las nuevas evidencias.

La discusión por las pericias del caso lleva varios meses e instancias judiciales. Al menos dos audiencias de prueba anticipada –en la que dos víctimas iban a declarar ante del juicio oral– se postergaron porque los penalistas no han aceptado realizar los interrogatorios sin todas las pericias arriba de la mesa, como la de los celulares de todas las víctimas e imputados, que contienen los chats entre los adultos y las menores.

La gran mayoría de esos análisis, según dijo Viera en diferentes oportunidades, todavía están en proceso, y cuando estén prontos los abogados podrán retirarlos en el edificio de la Fiscalía. Fuentes judiciales señalaron que ya hay abogados que fueron a la oficina, y esa información sigue sin estar disponible.

"Queremos que nos informen cómo estas chicas ingresaron a las páginas, bajo qué identidad, qué seudónimos usaron, si pagaron o no pagaron para entrar, y qué medios utilizaron para el pago. Porque algunas entraron con el perfil cambiado, o diciendo que eran menores de edad", dijo a El Observador el penalista Alejandro Balbi.

Este lunes, bajo el argumento de que las víctimas pueden seguir sufriendo las consecuencias psicológicas de la investigación, Viera se opuso en la audiencia a que se liberaran las contraseñas de las cuentas de las jóvenes y se indagaran las interacciones que tuvieron en las redes y páginas webs.

Entonces, Balbi –según contó él– pidió la palabra para criticar a la fiscal. "¿De qué revictimización me habla si no hay programa de radio o televisión que usted no haya recorrido? ¿No piensa en eso cada vez que va a un medio de comunicación o hace declaraciones a la prensa? Tiene todo el derecho de hacerlo, pero no piensa en las víctimas cuando lo hace", cuestionó.

Apelación de abogados

Los abogados, por su parte, también presentaron un recurso de apelación contra la decisión de De los Santos de rechazar que se libere un exhorto al Banco Central, y profundizar en la declaración de la madre de la principal víctima, quien dijo en fiscalía que le había llamado la atención que su hija tuviera en una cuenta bancaria $ 78.000, cuando era menor de edad (tenía 17 años) y no trabajaba.

Sin embargo, la jueza en este caso se alineó a la argumentación del Ministerio Público, y entendió que esa iniciativa se apartaba de la investigación del caso, tal como planteó la fiscal Viera. La funcionaria también detalló en la audiencia que no indagará a los padres de las jóvenes por su presunta omisión a los deberes de la patria potestad.