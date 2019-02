Julio Ríos rompió el silencio, arremetió contra Fox Sports tras ser despedido y se plantea emigrar

El periodista deportivo Julio Ríos fue cesado a comienzos de este año de Fox Sports como parte de su staff y rompió el silencio sobre este tema en su programa radial Las voces del fútbol (1010 AM).

"Ha trascendido en las últimas horas que no voy a continuar en Fox. Tendría muchas cosas para decir en este momento, muchas cosas. Por ahora, simplemente por ahora, tengo que decirles que si ustedes no saben el motivo yo tampoco lo sé. Creo saberlo, pero en la vida no me guío por el 'creo'. Creo tener todos los elementos, absolutamente todos los elementos como para saberlo. No ha tenido una buena actitud la empresa", dijo el lunes en la radio y fue consignado este miércoles por El País.

Ríos había dejado de salir al aire tanto en el ciclo Fox Sports Radio como en los relatos de los partidos de las copas Libertadores y Sudamericana en los que equipos uruguayos jugaban como locales luego de verse involucrado en el AUFgate. Durante varias semanas dejó de salir al aire en el canal y luego comenzó el receso de verano, por lo que desde entonces no retornó a la pantalla.

"Siempre estuve dispuesto a pagar las consecuencias por las cosas que digo. (...) No me victimizo. Si les digo que me siento mal, en absoluto, si les digo que estoy tirando papelitos picados para arriba, tampoco. Tal vez esto suceda porque desde muy joven me tocó tropezar en más de una oportunidad. Lo bueno que tiene cuando uno tropieza muy joven en la vida es que va echando cáscara, ni tampoco se impacta cuando vienen determinadas cosas positivas o la ola cobra una determinada actitud o altitud y uno va por encima de la ola. Uno en definitiva sabe que lo bueno que tiene la vida es que lo bueno pasa y lo malo pasa. Que hay que saber esperar y que la rueda vuelve a girar", sostuvo el relator.

Ríos insistió luego en que esto sería lo que diga por ahora, con lo que dejó entrever que tiene más cosas para decir al respecto. "Tan solo por ahora, tan solo por ahora, hasta que tenga el panorama más claro, voy a hacer esta breve reflexión que hice. Si ustedes no saben, yo tampoco. Si a algunos o a bastantes de los que nos prestan el oído no les gustó, a mí tampoco. Lo quiero decir muy claramente. No me gustaron las formas".

Además, el periodista se plantea en este contexto volver a tener que emigrar, algo que ocurrió en los primeros años de su carrera –trabajó en Argentina, Paraguay y Estados Unidos, por ejemplo–. "Acá todo lo que se tenga que saber se va a saber, y todo lo que se tenga que decir se va a decir. Pague las consecuencias que pague y me toque lo que me toque. Si en definitiva tengo que partir nuevamente al exterior, con mucho gusto, sin ningún tipo de inconvenientes, como lo hice varias veces en mi vida".

Para finalizar, remató: "No merecía que no se me sea honesto y que se me digan las cosas que yo sé".

El relator había sido cesado también a fines del año pasado de radio Carve, donde estaba al frente de las transmisiones del campeonato uruguayo de fútbol junto a Jorge da Silveira. Ríos continúa con su programa de radio Las voces del fútbol y como parte del equipo de Punto Penal, que se emite los domingos de mañana por canal 10.