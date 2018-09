Julio Ríos se tomó licencia en Fox y cancelaron entrevistas de Sanguinetti y Cosse en su nuevo programa

Mientras es indagado por la justicia por sus contradicciones en las declaraciones vinculadas al AUFgate y a su obtención de los audios con las charlas entre el expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Wilmar Valdez, y el empresario Walter Alcántara, el periodista deportivo Julio Ríos está a punto de estrenar un nuevo programa de entrevistas en Canal 10, La Palabra.

El ciclo de charlas, en las que los entrevistados eligen siete palabras y contestan preguntas que giran en torno a ellas, comenzará a emitirse el viernes 14 en Saeta. Desde la producción del programa se explicó que la fecha de estreno original era este viernes 7, pero el partido entre la selección uruguaya ante México que se disputará a las 23 horas, obligó a postergar el debut.

El ciclo estará compuesto por ocho programas, en primera instancia, que ya están grabados en su totalidad. Los entrevistados serán la conductora Claudia Fernández, el fiscal Gustavo Zubía, el político Jorge Zabalza, los chefs Lucía Soria y Sergio Puglia, el cardenal Daniel Sturla, el sobreviviente de la tragedia de los Andes, Carlos Páez y el pastor Jorge Márquez.

¡Muy pronto llega LA PALABRA a la pantalla del 10! Julio Ríos entrevista a reconocidas personalidades, en un programa que dará que hablar.#LaPalabra @LaPalabra_10 @julrios123 pic.twitter.com/AhvaToJmkg — Canal 10 (@canal10uruguay) September 1, 2018

Pero originalmente había dos entrevistas más, que llegaron a verse en el avance del programa, que ahora presenta una versión editada. El expresidente Julio María Sanguinetti y la Ministra Carolina Cosse habían sido entrevistados por Ríos, pero esos programas no formarán parte de la primera temporada de La Palabra. De acuerdo a la producción, la resolución se tomó de común acuerdo entre ellos y los entrevistados.

"Las entrevistas se hicieron todas antes del Mundial, entonces había algunas de las palabras elegidas y de los temas políticos que se conversaban que para esta altura del año ya habían quedado viejos, porque pasaron muchas cosas. Entonces elegimos sacarlas, pero sin descartar la posibilidad de hacerlas de nuevo en estos meses y que se puedan agregar de nuevo al ciclo, o para el año que viene", comentaron desde la producción de La Palabra.

Licencia de Fox

Ríos es también el conductor del programa Fox Sports Radio Uruguay, que se emite en esa señal deportiva de cable. En estos días, el periodista no está saliendo al aire. Según expresaron a El Observador fuentes de la cadena, se tomó algunos días mientras resuelve su situación legal dentro del escándalo de la AUF. De común acuerdo con sus jefes en la cadena, Ríos estará fuera del aire por algunas semanas, pero se aclaró que no se suspendió al conductor, una versión que se había difundido este lunes, ya que no cometió ninguna falta laboral que ameritara esa decisión. Ríos estuvo presente en la entrega de los Premios Iris en Punta del Este durante el sábado, en los que Fox Sports Radio Uruguay recibió un reconocimiento.