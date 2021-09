Juraron en la Casa Rosada los nuevos ministros del gabinete en Argentina

Luego de las idas y vueltas entre renuncias y ratificaciones en el gabinete, este lunes juraron los nuevos ministros en el gobierno de Argentina tras la salida de seis jerarcas tras las elecciones legislativas primarias donde el gobierno solamente ganó en siete de 24 distritos y a su vez perdió la Provincia de Buenos Aires.

Los cambios en el gabinete de Alberto Fernández que incluyen el desembarco del tucumano Juan Manzur como nuevo Jefe de Gabinete, y el regreso de un kirchnerista de la primera hora, Aníbal Fernández, como ministro de Seguridad.

En tanto, Santiago Cafiero, criticado en reiteradas oportunidades por Cristina Fernández, ocupará el cargo de ministro de Relaciones Exteriores en reemplazo de Felipe Solá.

El presidente Alberto Fernández señaló que en las elecciones, "el pueblo dio un veredicto" y yo que en su "momento explicó que son "parte de un movimiento que sabe escuchar las demandas populares y la voz del pueblo" ."Iba a tomar en cuenta de los reclamos sobre cosas habíamos hecho mal, en que nos habíamos equivocado, qué no llegamos a hacer y a lo largo de la semana escuché a muchos y a muchas porque quiero cumplir con mi palabra de entender por qué la gente votó como votó", aseguró antes de tomarle el juramento a los ministros.

“Nunca los debates me han afectado ni preocupado. Soy presidente del Partido Justicialista y me preocupa mucho más un movimiento político silenciado, obediente, que no discute que un movimiento que reflexiona”, aseguró.

Y agregó mientras mostraba una vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina fabricada localmente: "Sigo insistiendo que hay dos modelos de país en pugna. De un país que se despreocupa de la salud pública y abandona a los argentinos a su suerte no dándole las vacunas que necesita y un país que se preocupa que nuestros científicos sigan trabajando para poner en valor a los argentinos dándole la salud que merecen. Esa es la diferencia".

"No somos parte del país que quiere que los trabajen pierdan sus empleos y que nadie los indemnice. No somos parte del país que quiere flexibilizar, entre comillas, derechos de los que trabajan", aseguró.

Los nombres

Otra figura que regresa a ocupar un cargo de relevancia en el Gobierno es Julián Domínguez, quien volverá a ocupar el cargo de ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca como ya lo hizo durante la gestión de Cristina Fernández.

Por su parte, Eduardo "Wado" De Pedro, el primero en poner a disposición su renuncia el pasado miércoles, mantendrá su cargo como ministro del Interior. Quien también fue empujado a dejar su cargo fue Nicolás Trotta. El nuevo ministro de Educación será Jaime Perzyck, actual Secretario de Políticas Universitarias. Daniel Filmus volverá a ocupar un cargo de ministro en la cartera de Ciencia y Tecnología, que dejará de estar encabezada por el cristinista Roberto Salvarezza. También se dio el reemplazo de Juan Pablo Biondi la secretaría de Comunicación y Prensa. El nuevo vocero presidencial será Juan Ross, quien ya ocupaba distintos roles en el organismo.

La lista de ministros

Juan Manzur (Jefe de Gabinete de Ministros)

Santiago Cafiero (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto)

Aníbal Fernández (Ministerio de Seguridad)

Julián Domínguez (Ganadería, Agricultura y Pesca)

Jaime Perzyck (Educación)

Daniel Filmus (Ciencia y Tecnología)

Juan Ross (secretario de Comunicación y Prensa).

