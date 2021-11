Justicia retoma caso penal por avión que cayó en Laguna del Sauce en 2015

La Justicia de Maldonado retomará este martes la indagatoria penal por el accidente aéreo del avión que cayó en Laguna del Sauce el 19 de marzo de 2015, en el que murieron diez personas, nueve de nacionalidad argentina y una portuguesa.

Según dijeron a El Observador fuentes judiciales, están citados entre este martes y el jueves los indagados que son empresarios de la firma en la que trabajaban las víctimas, los responsables de la empresa que arrendó el avión y la agencia de viajes que intervino. El presidente de la compañía argentina y el piloto instructor encargado del mantenimiento del avión ya declararon en 2015 pero ahora volvieron a ser citados.

Ya declararon los peritos aeronáuticos, personal de la Dinacia y testigos. Los abogados penalistas Jorge Barrera y Jorge Pereira Schurman patrocinan a los familiares de las víctimas.

El caso estuvo paralizado debido a la pandemia y a que los citados son todos de nacionalidad argentina, por lo que se retoma recién ahora.

La Comisión Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación (Ciaia) del Ministerio de Defensa concluyó que el avión no estaba en condiciones de realizar vuelos comerciales y que los pilotos no contaban con suficiente entrenamiento en ese tipo de avión. El avión estaba autorizado para volar con dos tripulantes y seis pasajeros pero le sacaron dos butacas y le pusieron otro tipo de asientos para poder trasladar a ocho pasajeros.

El avión no contaba con caja negra y había tenido un accidente en 2003 en San Fernando (Argentina). Se trataba de un Beechcraft B90 King Air con matrícula LV-CEO de Argentina. La aeronave, fabricada en 1969, tuvo varios propietarios, principalmente de Estados Unidos, hasta que fue trasladado a Argentina el 5 de mayo de 2010 luego de ser adquirida por la firma Aviajet SA.

Las víctimas estaban vinculadas al grupo empresarial La Rural, que participó de la construcción del Centro de Convenciones y predio ferial de Punta del Este.

Según relató un testigo, trabajador del aeropuerto de Punta del Este, el avión alcanzó los 150 metros y luego giró a la izquierda pero cayó a pocos metros de la orilla de la Laguna del Sauce.

Problemas de mantenimiento y otros factores

El informe de la Ciaia sostuvo que hay que tener en cuenta los “posibles problemas de mantenimiento” que surgieron luego de la primera inspección del avión realizada el 5 de marzo de 2015.



Con respecto al “factor humano”, la pericia señaló que "en función de una serie de inexactitudes en el libro de vuelo, esta Comisión Investigadora no puede asegurar que el piloto haya tenido una buena experiencia en vuelo nocturno tanto en travesía como sobre aeródromo".



Por último, afirmaron que el accidente se debió a una “multiplicidad de factores no determinantes por sí solos”, pero sí contribuyentes en la cadena de sucesos que concluyeron en el accidente. Por ejemplo: “la aeronave no cumplió con el perfil recomendado por el fabricante para el despegue en cuanto a su velocidad y régimen de ascenso”.