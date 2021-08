Kit Harington, Jon Snow en Game of Thrones, habló de su alcoholismo: "Sentís que no hay salida"

El actor inglés Kit Harington, que se hizo mundialmente famoso al interpretar durante ocho temporadas a Jon Snow, el héroe de Game of Thrones, está a punto de estrenar su nuevo trabajo en una serie: se trata de la segunda temporada de Modern Love, producción de Amazon Prime Video que se basa en una serie de columnas de The New York Times y que está compuesta de distintas historias sobre, justamente, el amor. En el marco de la gira de prensa, Harington hizo referencia a la presión que tuvo que soportar en las últimas temporadas de GOT, así como también la lucha interna que enfrentó con su adicción al alcohol y que lo llevó al límite de tener pensamientos suicidas.

Según reveló el actor de 34 años en entrevista con The Sunday Times, su estado era tal que durante la emisión de los últimos episodios de la serie estuvo ingresado en una clínica de rehabilitación. "Las cosas que me han pasado desde que terminó Game of Thrones, y que pasaron durante la serie, fueron traumáticas e incluyeron alcohol", dijo Harington. "Entrás a un lugar en el que te sentís una mala persona, alguien que avergüenza a otros. Sentís que no hay salida, que sos eso. Mantenerte sobrio es el proceso de entender que podés cambiar". A mediados de 2019, el actor que ahora protagoniza Modern Love ingresó en la clínica Privé-Swiss, en el estado de Connecticut, donde fue tratado por alcoholismo. Sobre aquel momento, Harington reveló que llegó a tener pensamientos suicidas a causa de la depresión que le causó su consumo de alcohol. "Atravesé momentos de depresión real y quería hacer todo ese tipo de cosas, tuve pensamientos suicidas", reveló, aunque aclaró que no quería ser visto como "un mártir". Tras el paso por rehabilitación, Harington se tomó un año sabático para estar junto a su esposa, la también actriz Rose Leslie (Downton Abbey, Game of Thrones) y su hijo. Aseguró que todo ha colaborado para que ahora se encuentre sobrio y dispuesto a seguir con una carrera que, en su peor momento, se planteó abandonar. Kit Harington como Jon Snow en Game of Thrones "Tener un hijo es lo más agotador que me pasó. Me saco el sombrero ante cualquier padre soltero. Cualquier padre soltero que esté leyendo esto: eres un maldito genio. No sé cómo lo hacés. Porque es más agotador que todo lo que hice en Game of Thrones. Ahora soy un hombre muy feliz, contento y sobrio", contó el intérprete, que además de estar en Modern Love también protagonizará Eternals, la próxima película de Marvel dirigida por la ganadora del Oscar Chloé Zhao.