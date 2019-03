Kylie Jenner y otros multimillonarios de las redes sociales

Como muchas mujeres de su edad, Kylie Jenner es activa en las redes sociales. Sin embargo, ella ha hecho lo que nadie más: construir una fortuna de US$ 1.000 millones a los 21 años.

Jenner es la persona más joven en convertirse en multimillonaria con su propia compañía, Kylie Cosmetics, y tiene a otros multimillonarios a quienes agradecer.

"El negocio no existiría en su tamaño actual sin las redes sociales", afirmó a Bloomberg el cofundador de la empresa de marketing de marca Tribe Dynamics, Conor Begley.

Cada una de las publicaciones de Jenner en Instagram vale aproximadamente US$ 1 millón, según Hopper HQ, un programador de redes sociales. Sus publicaciones incluyen fotos familiares y selfies en el espejo, además de anuncios o promociones de nuevos productos como rubor, brillo de labios y sombra de ojos. Jenner tiene 128 millones de seguidores en Instagram y muchos otros en Twitter, Facebook y Snapchat. "Ella es un caso único en el que tiene una audiencia masiva", dice Begley, y agrega que eso "se puede replicar con seguridad".

Por ejemplo, Rihanna (68.300 millones de seguidores en Instagram), cuya empresa, Fenty Beauty se ha asociado con LVMH, una empresa de artículos de lujo, y la bloguera Huda Kattan (33.600 millones de seguidores), quien dejo un puesto en finanzas para convertirse en artista de maquillaje. Kattan fundó Huda Beauty con sus hermanas en el 2013, después de que su blog de maquillaje se hiciera popular. La compañía ahora tiene US$ 200 millones en ingresos anuales, según Begley.

"Lo que se encuentra constantemente en las exitosas marcas de celebridades es una profunda pasión y autenticidad de la celebridad por la creación de los productos", asegura Begley. “Kylie es muy activa en el desarrollo de sus productos y puede mostrar a sus fans ese proceso, día a día, a través de Instagram. Ese nivel de visibilidad y compromiso hace que sus admiradores sean significativamente más propensos a apoyarla".

Los multimillonarios menores de 45 años, vinculados a las redes sociales que se encuentran en la lista de Forbes son varios. El cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg, con US$ 62.300 millones está en la novena posición del ranking.

En el puesto número 343 se encuentra el cofundador de Twitter, Jack Dorsey, con una fortuna que asciende a los US$ 5.100 millones. El cofundador de Snapchat, Evan Spiegel, con una fortuna de US$ 2.100 millones se encuentra en el puesto 1116 de los multimillonarios del mundo. El fundador de Instagram, Kevin Systrom tiene una fortuna de US$ 1.400 millones y se ubica en el puesto 1605 de Forbes.

