L-Gante y Daniela de Gran Hermano: el escandaloso ida y vuelta entre el cantante y la estrella del reality

A pocos días de su salida de Gran Hermano 2022, Daniela Celis protagonizó su primer escándalo mediático luego de revelar los supuestos mensajes que intercambió con el músico L-Gante.

Los focos de la farándula se posaron en Elián Valenzuela, luego de que compartiera un video de TikTok de la ex participante de GH con la sugerente frase: "Si pinta". Enseguida, la historia abrió la polémica de si hubo o no acercamiento entre ambos.

"Fue una repercusión gigante lo del video, solo subí en mi TikTok bailando un challenge, después él la subió a su Instagram y me arrobó", explicó Daniela, en una entrevista con LAM y reveló: "Después entré y tenía algo, un mensaje de los que desaparecen".

Según la joven conocida como "Pestañela", el artista le envió un mensaje a través del modo efímero de Instagram, una modalidad que permite que los mensajes ya vistos desaparezcan cuando se abandona el chat.

¿Qué dijo L-Gante sobre su relación con Daniela de Gran Hermano?

A través de sus redes sociales, L-Gante compartió las declaraciones de Daniela y respondió: "Mentira, fue al revés", en relación a quién de los dos inició la conversación.

L-Gante desmintió las declaraciones de Daniela de Gran Hermano

"Me costaba mentir adentro de la casa, que es un juego, menos voy a mentir en mi vida real. La gente que realmente me sigue sabe que NO miento por los valores que tengo", publicó después la ex integrante del reality en un claro mensaje hacia el cantante de cumbia.

Días antes, ella confesó que le "encantaría saber qué significa" el "si pinta" que publicó el cantante en su video de TikTok, aunque sostuvo que "en este momento no aceptaría una salida". "Para vínculo amoroso no, pero si es para trabajo, sí", afirmó.

Daniela de Gran Hermano le respondió a L-Gante

