Cabildo Abierto llamó a "votar consciente" por la LUC y resaltó que está en juego la "democracia representativa"

Un tímido aplauso comenzó a tapar la pegadiza música de unos parlantes. Desde la amplificación se escuchaba un repetido "dígale no, que no, que no, que no", de una canción compuesta por un militante para defender la Ley de Urgente Consideración (LUC), cuando Guido Manini Ríos tomó el micrófono y comenzó a hablar en el primer acto de Cabildo Abierto rumbo al referéndum del 27 de marzo.

La luz ya menguaba en el club Centenario de San José este miércoles y el acto se había retrasado un buen rato por el retraso en la ruta desde la capital de los principales dirigentes partidarios. "El único puntual soy yo", bromeó Manini Ríos a una militante, pero con el correr de los minutos fueron llegando los senadores Raúl Lozano y Guillermo Domenech, y luego el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. En el inicio, el excomandante en jefe del Ejército le hizo un guiño la coalición: sus primeras palabras agradecieron la presencia de militantes y dirigentes departamentales blancos y colorados, y en especial de la intendenta maragata Ana Bentaberri, a la que invitó a sentarse en la mesa de los oradores. Pero hecha la aclaración de que no se trataba solamente de un acto de Cabildo Abierto, Manini Ríos lanzó su primer mensaje político: "Sentimos la necesidad de hablar claro. Derogar la LUC no afecta solo a un partido, sino a todos los uruguayos, incluido los frenteamplistas", aseguró. El líder cabildante dio voz a los demás dirigentes y volvió a hablar recién sobre el final, ante la mirada de unos 100 militantes que lo escuchaban, algunos de ellos con gorros y banderas de la colectividad. "Esta ley defiende a los más débiles y es su escudo en los momentos difíciles", aseguró Manini Ríos, que apuntó contra el Frente Amplio por instalar "la mentira" de que la LUC "favorece a los ricos y a los malla oro". Gonzalo Martínez Cabildo Abierto realizó en San José su primer acto en favor del No a la derogación de 135 artículos de la LUC En ese sentido, el líder de Cabildo Abierto enumeró lo que a su juicio son "beneficios" de la ley insignia del gobierno y se refirió especialmente a la seguridad pública como uno de sus principales puntos a favor. "La LUC es el escudo de quienes no pueden pagar alarmas y cuya vida tranquila depende de la eficacia del instituto policial", expresó, antes de volver a aludir a la oposición por su gestión en esa área durante los 15 años de administración frentista. Manini Ríos llamó a los presentes a "votar conscientes" el próximo 27 de marzo y volvió a repetir que si la ciudadanía se presta al "juego político" del Frente Amplio, al que atribuyó "no importarle la gente", y se aprueba la derogación de la LUC, "no será gratis" y habrá "consecuencias". "Si perdemos estos 135 artículos vamos a retroceder varios casilleros", remarcó, lo que despertó los gritos y aplausos de los militantes. La tónica del discurso del líder cabildante y de los demás oradores aludió, como en otras instancias, a la necesidad de que la ley sea ratificada para confirmar el cambio de gobierno que se procesó en 2019, con el triunfo de Luis Lacalle Pou acompañado por los cinco partidos de la coalición de gobierno. Domenech: está en juego "la democracia representativa" Pero las intervenciones tuvieron su punto más álgido cuando tomó la palabra Domenech. El senador y presidente del partido dijo que en seis semanas no solo estará en juego el futuro de parte del articulado de la ley de urgencia, sino "la democracia representativa y sus instituciones". El dirigente aseguró que el Frente Amplio pretende "torcerles el brazo" a los representantes que eligió la ciudadanía en la elección de octubre de 2019 y señaló que el referéndum "es un escalón más en contra de las instituciones democráticas". A su vez, indicó que votar No "es votar por la patria" y llamó a los militantes a defender la ley que "asegura la libertad de podernos defender", según expresó. Al igual que Manini Ríos, Domenech hizo hincapié en la seguridad pública, donde Cabildo Abierto hará especial énfasis durante la campaña, y en ese sentido también se refirió Lozano. "No hay forma de atacar la LUC de forma racional", indicó, y dijo que desde el Frente Amplio se han pretendido instalar "títulos falsos y mentiras" sobre la ley de urgencia. "En el paradigma de ellos querían decir que los honestos estábamos condenando a algunos ciudadanos a la pobreza y que eso era lo que los llevaba a la delincuencia", subrayó el legislador, y luego remató: "conozco gente muy pobre que es muy honesta y también conozco gente muy rica que son, también, muy delincuentes". Gonzalo Martínez El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, fue el más solicitado para las fotos La presencia de Salinas "¡Fotos, todas las que quieran!", respondía Salinas ante el pedido de flashes que le hacían algunos militantes, acompañado de reconocimientos y varios saludos. "Soy muy admiradora suya, le agradezco de corazón lo que está haciendo", le dijo una señora que se acercó al jerarca terminado el acto. El ministro de Salud Pública fue otro de los oradores y se llevó buena parte de los elogios cuando, en sus discursos, los dirigentes cabildantes trascendieron el motivo de la convocatoria y aprovecharon a valorar la gestión sanitaria encabezada por Salinas en medio de la pandemia del covid-19. Los aplausos a su figura fueron permanentes apenas entró a la sede del club Centenario y se extendieron aún más cuando el ministro tomó el micrófono e hizo una introducción sobre su infancia y adolescencia en la ciudad maragata. "Aquí crecí y tuve todas las oportunidades de crecer en una sociedad que nos dio todas las oportunidades desde el punto de vista público", lanzó, antes de imprimir su tónica más política. "Como integrante del Ejecutivo tengo el compromiso de acompañar totalmente esta ley", resaltó, y dijo que la LUC "tiene muchas bondades", en especial en materia educativa, a la que aludió permanentemente en lo medular de su discurso, marcando una diferencia respecto a los demás dirigentes cabildantes. "Nosotros votamos un cambio y ese cambio lo vamos a defender", sentenció el ministro mientras los militantes aplaudían y coreaban "bravo, bravo".