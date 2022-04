La anécdota de Carini en la despedida de Maradona, de la que se enteró un día antes y por TV

El exarquero de la selección uruguaya, Fabián Carini, repasó una anécdota de su participación en la despedida de Diego Armando Maradona en La Bombonera, en el recordado partido entre estrellas de internacionales de fútbol disputado en el año 2001.

En el programa Concentrados de Canal 5, el exgolero contó que se enteró que estaba invitado al partido un día antes del mismo y mientras miraba por TV a Maradona dando la lista de jugadores convocados.

La despedida de Maradona en La Bombonera

“Tuve el privilegio de que me invitó, fue increíble. Estaba mirando un programa deportivo, estaba Maradona contando que mañana iba a ser su despedida y empezó por los arqueros y dijo Oscar Córdoba, René Higuita y Fabián Carini. Y uno quedó medio shockeado, porque primero no sabía y jamás me hubiera imaginado”, contó.

🔟 “Fabián, muchas gracias por venir”, le dijo Diego Armando Maradona a un veinteañero Carini en el túnel de La Bombonera.



— Santiago Castro (@santicahe) April 26, 2022

“Cuando me subo al avión y voy para allá, yo pensaba: capaz que se le cayó un arquero”, agregó.

Carini repasó su carrera y la anécdota con Maradona en el final del video:

Carini, que en ese momento tenía 21 años, integró el "Equipo de las Estrellas" que estuvo dirigido por Alfio "Coco" Basile y que tuvo figuras internacionales y formó de la siguiente forma, con los respectivos cambios: Óscar Córdoba (Fabián Carini, René Higuita); Ciro Ferrara, Jorge Bermúdez, Carlos Gamarra, Iván Córdoba (Lothar Matthaeus); Nolberto Solano, Juan Román Riquelme (Leonardo Rodríguez), Enzo Francescoli (Álvaro Recoba, Carlos Aguilera), Carlos Valderrama; Davor Suker, Hristo Stoichkov (Eric Cantona).

Mientras que enfrente estuvo un equipo de la selección argentina, dirigida por Marcelo Bielsa que jugó de la siguiente forma: Germán Burgos (Pablo Cavallero); Roberto Ayala (Lucas Castromán), Juan Pablo Sorín (Mauricio Pochettino), Walter Samuel (Diego Placente); Pablo Aimar, Matías Almeyda (Claudio Husaín), Javier Zanetti (Julio Cruz), Juan Sebastián Verón (Eduardo Berizzo), Kily González; Diego Armando Maradona; Claudio López.

Ya en La Bombonera, en el túnel para salir a la cancha, la duda de Carini era si Maradona lo reconocería.

En ese momento estaban todos los jugadores formados, prontos para salir, y llegó Maradona, quien fue saludando a todos uno por uno.

“Yo estaba delante de todos y pensaba: ahora va a venir y capaz que no sabe quién soy", dijo Carini. "Y estábamos el Patito Aguilera, Francescoli, Recoba y yo. Y a todos los saludó con su nombre. Y cuando llego yo, me dice: ‘Fabián, muchas gracias por venir, espero que disfrutes el partido’. Porque claro, vos decís, con tantos nombres, andá a saber si se acordaba o no se acordaba”.