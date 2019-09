La baronesa que lucha por proteger a los niños en internet

Beeban Kidron, la más reciente antagonista de Silicon Valley, hace poco estaba sentada en el patio de un hotel boutique cerca de las oficinas centrales de Facebook, camuflada con el uniforme local de jeans y tenis.

Esta integrante de la Cámara de los Lores acababa de llegar de Londres para asistir a una reunión internacional organizada por esa red social. Y ahora, en un hotel atestado de ejecutivos en tecnología, estaba describiendo su plan para replantear la forma en que sus empresas tratan a los niños.

El problema, de acuerdo con la baronesa Kidron, es que las aplicaciones como YouTube e Instagram emplean incentivos que se nutren de los datos —como contar los “me gusta” y personalizar en automático videos que se reproduzcan uno tras otro— a fin de que los jóvenes queden enganchados a sus servicios. Ella afirma que los niños no pueden defenderse ante las tácticas de influencia hipercargadas, y con frecuencia se quedan atrapados en los servicios, incluso si no los hace sentir felices.

“La idea de que está bien orillar a los niños a tener conductas sin fin, solo porque estás despertando sus reacciones evolutivas… no es un juego justo”, me dijo Kidron sentada en su lugar a algunas mesas de distancia del ejecutivo de políticas de Facebook. “Estamos hablando del pequeño Timmy en su habitación contra Mark Zuckerberg en su valle”.

Su objetivo es contrarrestar esa dinámica de poder, de tal modo que los derechos de los niños y la protección en el mundo digital se parezcan más a los de la vida real. Y ella no solo está hablando de eso… está cambiando la ley.

Kidron, quien originalmente era plebeya, ayudó a dirigir una campaña en el Reino Unido para replantear la forma en que Facebook, Google y otras empresas de tecnología tratan a los niños en internet. Hace dos años, convenció a sus colegas del Parlamento para que impulsaran un conjunto de normas nuevas y radicales destinadas a impedir que los servicios en línea utilizaran los datos personales de los niños para manipular su comportamiento. Estos cambios se están topando con una feroz resistencia de las empresas de tecnología y los grupos comerciales que presionan para debilitar las nuevas normas antes de que ingresen a la normativa este año.

Los intentos de Kidron son parte de un impulso de los legisladores y los reguladores de ambos lados del Atlántico para frenar el inmenso poder, y la utilización abusiva de datos, de las grandes empresas tecnológicas. En medio de ese escrutinio creciente, algunos funcionarios se han concentrado en cómo tratan estas empresas a los niños.

En marzo, los senadores Edward J. Markey, demócrata de Massachusetts, y Josh Hawley, republicano de Misuri, introdujeron un proyecto de ley para reforzar la privacidad de los niños en internet. En julio, la Comisión Federal de Comercio dijo que estaba considerando actualizar una norma con respecto a la privacidad de los niños para mantener el paso de los avances en la tecnología. También el mes pasado, Hawley presentó “un proyecto de ley concerniente a la adicción a las redes sociales” que requeriría que los servicios de internet dejaran las técnicas de “empujón” como los videos de reproducción automática, una iniciativa que, al parecer, está inspirada en las nuevas normas británicas.

“Los padres están preocupados. Los parlamentarios están preocupados”, comentó Elizabeth Denham, comisionada de información del Reino Unido, y reguladora independiente del gobierno que escribió las nuevas normas concernientes a los niños luego de que Kidron convenciera al Parlamento de respaldar la protección. “Los niños no están bien”.

Pasó mucho tiempo antes de que Silicon Valley se percatara de la amenaza que representa Kidron. Tal vez debido a que ella no encaja con el perfil —una defensora de la privacidad, exejecutiva de tecnología arrepentida— de la adversaria típica de la industria.

Kidron, de 58 años, afirma que desarrolló su olfato sobre el poder, y sobre cómo la gente lo ejerce, cuando era niña y vivía en Londres. Mientras se recuperaba de una operación para corregir su paladar hendido cuando tenía diez años, no le permitían correr ni hablar. Para comunicarse, llevaba un lápiz, un cuaderno y una corneta, “como Harpo Marx”, mencionó.

“Algo que sucede al estar callada durante un año es que observas mucho quién está incluido, quién es excluido, quién es dominante, y dónde está el poder”, explicó Kidron.

Canalizó ese interés en la dinámica del poder hacia su carrera de cineasta. Alternaba la dirección de largometrajes populares —“Bridget Jones: The Edge of Reason”— con documentales sobre problemas de justicia social como la prostitución infantil en India.

En 2012, fue una de dos plebeyas nominadas para participar en la Cámara de los Lores, un nombramiento que llegó con el título aristocrático permanente de baronesa, Ese año, Kidron decidió hacer un documental sobre los niños y el internet: “InRealLife”.

Pasó meses inmersa en las vidas digitales de adolescentes y preadolescentes. Intercambiaban mensajes con amigos, se enamoraban de extraños, eran acosados, veían pornografía y jugaban videojuegos. El documental presenta a los niños describiendo cómo se sentían al mismo tiempo interesados, enganchados, influidos y repelidos por los servicios en internet.

En 2017, propuso la idea en el Parlamento de la protección en internet para los niños como una enmienda a un proyecto de ley nacional para la protección de datos. Este proyecto de ley pide la protección para los datos de los niños en general, pero Kidron presionó para que se detallara esa protección.

En la vida real, “ya hemos decidido que los niños tienen derechos”, señaló Kidron. “Para mí, todo es parte de normalizar la tecnología”.

Las normas propuestas se denominan Código de Diseño Adecuado para la Edad. Entre otras cosas, requerirían que los servicios en internet tuvieran de manera predeterminada la configuración de máxima protección de privacidad para los menores y evitaran cosas como el rastreo automático de la ubicación. También requerirían que los servicios desconectaran automáticamente las técnicas que pudieran motivar a los niños a que permanecieran en línea más tiempo o que proporcionaran a las empresas más datos personales de los necesarios.

Los cambios plantean un reto para las plataformas como YouTube e Instagram, mismas que han dicho que sus servicios no están destinados a personas menores de 13 años, pese a que decenas de millones de niños las utilizan. La normativa británica se aplicaría a todos los servicios de internet, incluyendo las redes sociales y las aplicaciones de mensajería, que probablemente tengan usuarios menores de 18 años.

“Es provocador para las empresas de tecnología”, reconoció Denham, la comisionada de información. “Esto va a cambiar de manera sistemática, y a nivel de sistemas, la forma en que los servicios llegan a los niños”.

La industria de la tecnología lo está rechazando al decir que la normativa es demasiado amplia y tan imprecisa que será difícil cumplirla.

En particular, las empresas se han opuesto a la definición que contempla la normativa de que un niño es una persona menor de 18 años, y no de 13 o, digamos, de 16. También han objetado a aplicar la protección no solo a los sitios para niños, sino a todos los sitios del Reino Unido que tengan la probabilidad de que los niños sean usuarios. En contraste, una ley de privacidad en internet para los niños en Estados Unidos solo se ejerce para las aplicaciones de canciones infantiles y otros servicios destinados a los niños menores de 13 años.

Los expertos en la industria y las libertades civiles también advierten que esta normativa podría reducir la privacidad del usuario, lo contrario de lo que se pretende. Estos críticos dicen que con el fin de cumplir con la normativa, tal vez las aplicaciones tengan que recabar más información acerca de los usuarios para determinar su edad.

Facebook, a la cual pertenece Instagram, mencionó que había sostenido conversaciones con la Oficina de la Comisionada de Información acerca de la normativa concerniente a los niños. El mes pasado, la empresa organizó un concurso de diseño para crear nuevas formas de mostrarles a los adolescentes en internet la manera en que se recaban y se emplean sus datos.

“Facebook trabaja con los padres, los expertos y los legisladores para garantizar que las medidas de privacidad y de seguridad estén en condiciones de proteger a los adolescentes y limiten las formas en que los anunciantes pueden llegar a los jóvenes”, señaló Jay Nancarrow, un vocero de Facebook. “Estamos comprometidos a seguir con este trabajo”.

Google, a la cual pertenece YouTube y ofrece una aplicación para ayudar a que los padres controlen el uso que dan los niños al internet, se rehusó a hacer comentarios.

Nuevamente en el hotel boutique, era momento de que Kidron se retirara a su habitación. Al día siguiente se iba a reunir con Nick Clegg, director de políticas globales de Facebook y ex vice primer ministro del Reino Unido, para hablar de las objeciones de la empresa hacia la normativa concerniente a los niños. Entonces, quería estar preparada.

“Lo que casi siempre me preguntan es: ‘¿De verdad esperas que las empresas renuncien a sus ganancias al limitar los datos que recaban de los niños?’”, señaló, refiriéndose a diversos servicios en internet con los que se había topado este año. “¡Claro que sí! Claro que todos deberían esperarlo”.