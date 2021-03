La brillante campaña de Liverpool: el fútbol de Figueredo, los goles del Colo y la impronta de Méndez

Liverpool logró este domingo el tercer título de su historia al conquistar el Torneo Clausura 2020 goleando a Nacional 4-0 en el Gran Parque Central.

A falta de dos fechas y en una campaña por ahora invicta el negriazul sumará a sus vitrinas este trofeo luego de ganar el Torneo Intermedio 2019 y la Supercopa Uruguaya 2020, conquistada en Maldonado justamente ante Nacional al que venció en alargue 4 a 2.

Diego Battiste

Campeón del Intermedio 2019

Tras ganar esa Supercopa, en el Apertura, el equipo que entonces dirigía Román Cuello finalizó noveno, con 15 unidades, lo que llevó a que el entrenador fuera cesado.

Marcelo Umpiérrez

Campeón de la Supercopa 2020

Liverpool jugaba muy bien de mitad de cancha en adelante pero tenía dificultades en defensa, le remontaban partidos que no sabía cómo cerrar y por eso la directiva de José Luis Palma cambió.

A pesar del título de la Supercopa y a pesar del gran debut en Copa Sudamericana donde el negriazul goleó en la serie a Llaneros de Venezuela.

El reemplezante resultó ser Marcelo Méndez a partir de la segunda fecha del Torneo Intermedio (la primera la condujo, interinamente Gustavo Ferrín, gerente deportivo del club). Liverpool fue segundo en su serie, por detrás de Wanderers, con 12 puntos en 21 disputados.

En el Clausura, el negriazul ha sido implacable a pesar de debutar con un empate sin goles ante Plaza en Colonia.

Diego Battiste

Los jugadores soltaron así el festejo

La primera victoria llegó en la segunda fecha, en Maldonado, donde goleó 4-2 a Deportivo, encuentro en el que marcó dos goles el lateral derecho Federico Pereira, una de las revelaciones del club que fue reservado para la selección uruguaya de cara a las Eliminatorias de fines de este mes que luego fueron postergadas.

Los de Belvedere volvieron a salir por tercera vez consecutiva y visitaron a Progreso, donde golearon otra vez con un 4-0, con un doblete final de Gonzalo Bueno, una de las alternativas de los de Méndez.

Diego Battiste

Méndez abraza a un emocionado Figueredo

A la siguiente fecha, la cuarta, el negriazul fue local y empató 2-2 ante Rentistas, el campeón del Apertura. Los goles los marcó “el Colo” Ramírez, por partida doble, llegando así a sus primeros cuatro tantos.

C. Dos Santos

Feder Pereira ante Rentistas, una de las revelaciones de la temporada

Liverpool luego le ganó 2-0 a Fénix en el Capurro, con otro gol de Ramírez, y en la siguiente etapa derrotó 3-2 a Cerro Largo con otro tanto de su goleador.

"Lo más difícil de lograr es una buena racha de victorias y son pocos equipos los que lo han conseguido a lo largo de la temporada”, dijo Méndez a Referí tras la quinta fecha, cuando lideraban la tabla junto a Montevideo City Torque.

Diego Battiste

Marcelo Méndez festeja con José Luis Palma

“Es un torneo irregular, cuesta mucho ganar partidos y el hecho de que los grandes salen a jugar a todas las canchas lo hace más parejo que en años anteriores. Todos los rivales son durísimos y el torneo está abierto para cualquier equipo. En Liverpool tenemos la gran ilusión de ser protagonistas", expresó.

A lo largo de todo el torneo Hernán Figueredo fue una figura excluyente. Armador del equipo, pasador de lujo y siempre de gran rendimiento para hacer jugar al equipo.

Ante Cerro, uno de los ya descendidos, los negros de la Cuchilla dejaron puntos al empatar 1-1 con gol de Franco Romero.

El equipo de Méndez superó luego a Wanderers, el único rival que le había ganado desde su llegada en el Intermedio, por 2-1, con goles de Christian Almeida, uno de los referentes del plantel, y otro de Ramírez, el séptimo en el torneo hasta ese entonces.

Leonardo Carreño

El Colo Ramírez tiró 10 penales y metió 9; el que le atajaron fue gol de rebote

“Nos gusta manejar la pelota, ser protagonistas y a veces no jugar solamente a tenerla y ser más verticales. También ser un equipo agresivo y defender con presión tras pérdida porque le doy mucho valor a lo defensivo”, dijo el DT a Referí sobre su estilo de juego.

A la siguiente fecha los negriazules fueron al Franzni y volvieron a ganar con un contundente 3-0, ratificando su buen momento y su condición de candidato al título. ¿Los goles? Ramírez, Romero y Bueno.

Con ese tanto, el Colo igualó a Roberto Chávez como máximo goleador histórico del club con 70 goles.

Diego Battiste

El beso de Martín Fernández

Tras ese partido, Liverpool se metió en la doble actividad y comenzó su participación en la primera fase de la Libertadores con una agónica victoria por 2-1 ante Universidad Católica de Ecuador.

Entre medio tuvo el partido ante Peñarol que terminó con empate 1-1 en Belvedere, luego de que Facundo Torres abriera el marcador para los aurinegros y lo empatara el Colo, con el tanto que lo dejó como máximo artillero en la historia de Liverpool.

Leonardo Carreño

Figueredo, un fuera de serie, ante Peñarol

El plantel viajó a Ecuador para la revancha ante Católica y tuvo su segunda derrota en la era Méndez al perder por 3-0 en la altura.

Había incertidumbre por cómo podía afectar al equipo el trajín y la eliminación copera, pero al siguiente partido los negriazules le ganaron a Danubio por 1-0 en Jardines con otro penal anotado por su artillero.

Una de las claves del equipo es la competencia interna, lo que fue destacado por Méndez. "Lo mejor de un plantel es cuando se genera competencia interna y nadie se siente titular y debe luchar el puesto día a día, eso ayuda a crecer. En casi todos los puestos Liverpool tiene esa competencia y son complicaciones que todo entrenador desea tener", señaló.

En la 12ª fecha, Liverpool logró una gran victoria ante River Plate en Belvedere, luego de comenzar abajo en el marcador, pasar 2-1, que se lo empataran, y llegar al 3-2 definitivo con otro gol de Romero.

En total, en el Clausura, en las primeras 13 fechas el equipo de Méndez sumó nueve partidos ganados y cuatro empates, con 30 goles a favor y 11 en contra.

Desde su llegada Méndez ha ganado el 70,1% de los puntos que disputó, por destrozo el entrenador con mayor efectividad en la temporada.

Diego Battiste

Marcelo Méndez, los mejores números de la temporada

Los resultados de Liverpool en el Clausura

Diego Battiste

El festejo de los campeones

Plaza Colonia 0 – Liverpool 0

Deportivo Maldonado 2 – Liverpool 4 (Goles: F. Pereira 2, J. I. Ramírez, A. Ocampo)

Progreso 0 – Liverpool 4 (J. I. Ramírez, A. Medina, G. Bueno (2)

Liverpool 2 – Rentistas 2 (J. I. Ramírez (2)

Fénix 0 – Liverpool 2 (H. Figueredo, J. I. Ramírez)

Liverpool 3 – Cerro Largo 2 (A. Ocampo, J. I Ramírez, C. Cándido)

Cerro 1 – Liverpool 1 (F. Romero)

Liverpool 2 – Wanderers 1 (C. Almeida, J. I. Ramírez)

Defensor Sporting 0 – Liverpool 3 (J. I. Ramírez, F. Romero, G. Bueno)

Liverpool 1 – Peñarol 1 (J. I. Ramírez)

Danubio 0 – Liverpool 1 (J. I. Ramírez)

Liverpool 3 – River Plate 2 (A. Dávila, C. Almeida, F. Romero)

Nacional 0 - Liverpool 4 (J. P. Rosso, A. Medina, J. I. Ramírez, Gastón Pérez)