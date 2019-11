La bronca de Marcela Kloosterboer: "Después de 30 años me hacen comer carne"

La actriz argentina Marcela Kloosterboer se mostró muy enojada por una situación que vivió en un restaurante de Miami.

Kloosterboer, que es vegetariana desde hace muchos años y defensora de los animales, pidió una hamburguesa vegetariana y cuando se la entregaron dudó y volvió a consultar si efectivamente no contenía carne.

"Hace treinta años que no como carne. Me trajeron una hamburguesa de carne, le pregunté al señor si era de carne y me dijeron que no. Al rato me dicen que era de carne, así que después de treinta años me hacen comer carne y nadie se hace cargo", dijo la actriz, molesta, en un video que grabó para escrachar al restaurante.

La actriz lo publicó e inmediatamente los medios de su país se hicieron eco de la denuncia. "Voy a arrobar al lugar para escracharlos", dijo Kloosterboer, visiblemente molesta.