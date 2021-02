La caída de los depósitos de argentinos en Uruguay: ¿el fin del paraíso fiscal?

Mariano Gordosich/El Cronista-Ripe

De los depósitos de no residentes en Uruguay, se calcula que alrededor de un 80% son de argentinos, y suelen crecer mes a mes. Pero según el último dato publicado por el Banco Central de Uruguay, cayeron de US$ 3.375 millones en noviembre a US$ 3.318 millones en diciembre en el conjunto de los bancos públicos y privados.

Si se desglosa solo por entidades privadas, la disminución fue de US$ 2.716 millones en noviembre a US$ 2.689 millones en diciembre. Si bien en porcentaje la cifra puede parecer ínfima, el tema es la tendencia, porque siempre venían en ascenso.

"Se está viendo que los argentinos están sacando la plata de Uruguay por los controles cruzados de la AFIP, entonces prefieren mandar el excedente a Estados Unidos y el resto repatriarlo para pagar gastos", revela el dueño de una financiera.

"Es posible que estén trayendo depósitos para pagar gastos por el CCL (dólar contado con liquidación). También es posible que hayan traído algunos en diciembre para reducir el pago de bienes personales", conjetura Fausto Spotorno, director de OJ Ferreres.

Roberto Drimer, titular de Vatnet, remarca que traen los ahorros para el pago de impuestos, pero "no es por mayor confianza local".

Ramiro Furtado, de Tienda Dólar, apuesta a que el precio del dólar Bolsa con esta entrada debiera estar planchado al menos hasta abril, "ya que traen para pagar el impuesto a la riqueza y demás gastos".

Ruben Pasquali, analista de Fernández Laya, tampoco descarta que haya gente que traiga el dinero para pagar el impuesto a la riqueza: "Hay mineras trayendo plata. También mucha venta de dólares para invertir en construcción".

Miguel Arrigoni, de First, arriesga que puede ser la repatriación del 5% para bajar la alícuota de bienes personales.

Pablo Repetto, de la consultora Rubinstein, revela que hay compra de bienes en Uruguay (pasando a manos de empresas e individuos uruguayos), algo de repatriación para pagos de gastos y de impuestos (el impuesto a la riqueza exigirá apelar a ahorros): "También inversiones en activos de otros países a costa de reducir depósitos en bancos uruguayos".

El tributarista Iván Sasovsky detalla que muchos utilizan a Uruguay para luego llevar ese dinero a Estados Unidos para ser invertida allá, dado que tener dinero en Uruguay genera impuestos en ese país porque se encuentra territorialmente en ese país, y el sistema tributario uruguayo grava a la renta de fuente uruguaya.

"En pandemia para muchos abrir cuentas en Estados Unidos fue prácticamente imposible, al transcurrir los meses eso se fue normalizando y se retiran los depósitos que transitoriamente se poseían en Uruguay por una opción más barata. Asimismo, los bancos uruguayos tienen un compliance mucho más estricto que otros países y cada vez solicitan más documentación para mantener cuentas abiertas, y ante esa situación los depósitos también van a caer", especifica.

Además, Sasovsky hace hincapié en que no es necesario recurrir al CCL (dólar contado con liquidación) si la persona posee una cuenta en el exterior y una cuenta en moneda extranjera en el país.

"Puede traer sus dólares sin costo mediante una operación de pase, que no tiene costo para la persona física o jurídica. Mucha gente desconoce las herramientas disponibles y se pagan costos innecesarios. Las divisas se giran directamente de una cuenta a otra, y en el banco argentino se informa cuando llega que no se liquida en el MULC (Mercado Único y Libre de Cambios) por ser una operación de pase", indicó.