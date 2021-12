La chef uruguaya Marian Caviglia respondió el ping-pong gastronómico

Por Federico González - Especial para El Observador

@federicogonzaleztalvi

El nombre de Marian Caviglia es sinónimo de pasarla bien. Si en una fiesta contrataste a Marian, el éxito está asegurado. El argentino Francis Mallmann, por ejemplo, la considera una de las mejores chefs del Uruguay.

Ella es chef, empresaria gastronómica, tuvo su empresa de catering junto a Federico Gasparri por más de 20 años. Está casada y es madre de tres hijos.

Estudió en la Philadephia Restaurant School en Estados Unidos. Cuando volvió a Uruguay, trabajó un tiempo con Mallmann en Los Negros, hasta decidió abrir su empresa de catering.

Para ella lo más importante es su familia, su marido, ser madre. Cuenta que eso le cambió todos sus objetivos y se “reprograma” todo el tiempo en función de lo que ellos necesitan.

“Qué rico es comer rico” es su frase de cabecera.

Marian se sumó a nuestro ping-pong gastronómico y éstas fueron sus respuestas:

¿Del 1 al 10, qué lugar ocupa la comida en tu vida?

9. No es que la comida tenga que ser siempre wow, sino que no me gusta comer mal.

¿Un sabor que te recuerde a la infancia?

El chutney de tomate. Mi mamá y una amiga cocinaban en verano y me quedó grabado, junto con el calor del campo y la hora de la siesta.

¿Qué no falta nunca en tu cocina?

Para ser sincera a veces falta de todo. Pero siempre tengo “tesoritos” guardados para poder sacar algo de la galera.

¿Dulce o salado?

Salado.

¿Comida preferida?

No tengo, pero si me preguntás qué me hace ilusión, es volver a Perú. La comida que encontrás ahí es superior.

¿Tu plato estrella?

Tampoco tengo, porque voy cambiando. Ahora estoy para la comida vegetariana.

Me gustaría compartir una comida con…

Amigos y familia.

Tres cosas que no pueden faltar en una cena romántica.

Cuando es verdaderamente romántica, no importa mucho lo que pueda faltar

¿Cuál es es sabor más raro que hayas probado?

Cuando vivía en Nueva York (hace como dos vidas atrás), fui con mis compañeros de trabajo a comer a Chinatown, a un restorán en un primer piso de un edificio en el que nadie hablaba inglés. Era un lugar al que jamás hubiera llegado si no iba con alguien local. Comí patitas (o “pies” para que se entienda) de gallina, una sensación muy rara porque te ibas sacando los huesitos de la boca a medida que pelabas la poca “piel” que tenía.

Nunca probaría…

Nunca digas nunca.

¿Un pecado culposo?

Una copa más…

Nadie cocina como…

El que le pone ganas. ¡Hay que cocinar más!