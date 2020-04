La ciencia, la esperanza

Ha pasado tiempo y en los encuentros semanales con los amables lectores de El Observador, han sido muchos los títulos y temas de estas notas. Procuré unirlas siempre a lo de cada día. Algunas veces fueron alegres pero sin dejar a un lado lo que nos preocupa a todos en estos momentos que vivimos.

Los orientales sabemos llamar por sus nombres a todo lo que sucede a nuestro alrededor y por eso, sufrimos ahora con una enfermedad universal que nos preocupa mucho. Días atrás recibimos con gran dolor la noticia de la primera muerte que la misma ha causado en nuestra tierra.

Por nuestra historia hemos conocido los momentos duros e heroicos que padecieron nuestros antepasados. Sufrieron y vieron morir a padres y madres de familia, a sus hermanos. Muchos de ellos eran jóvenes. La incorporación de los antibióticos es algo así como una sorpresa y hay quienes creen que acompañaron desde siempre a los enfermos.

Estamos ahora en manos de la ciencia y aguardamos con ansiedad los resultados de pruebas y de ensayos. Las muy queridas fechas patrias se unirán quizás a las que universalmente recuerden las gestas de las ciencias. No es ficción sino un augurio que se cumplirá.

En el Uruguay, como en todo el mundo, recibimos hace pocos días una bendición. El papa Francisco se asomó a los balcones de San Padre de Roma. Llovía con fuerza y no se amilanó. Portaba en sus manos al mismo Cristo. La Plaza de San Pedro estaba desierta porque esa bendición trascendía los límites geográficos que hemos creado a lo largo de los siglos. Un medio tecnológico sirvió para unir a mujeres y hombres de todo el mundo durante unos minutos.

Cuando estas líneas lleguen a los lectores de El Observador, nos encontrará a los cristianos en el comienzo de la Semana Santa. No he dicho nada nuevo de intento. Artigas conocía bien el significado de los días que se aproximan. Guste o no, sabemos por la historia cómo se preparaba para la Pascua junto a sus hombres.