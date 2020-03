La cifras de la economía mundial en tiempos de coronavirus

Desde que el coronavirus irrumpió en Uruguay el país no ha dejado de hablar sobre el tema y nuestra vida cotidiana dio un giro de 180 grados.



Prácticamente toda la información que generamos los medios periodísticos y consumen las audiencias están referidas a las repercusiones del covid-19 en la sociedad uruguaya, y la atención va desde las precauciones que debemos tomar para evitar la propagación de la enfermedad hasta las medidas que adoptó el gobierno, empresas, familias o particulares,



Ya se ha hablado extensamente de las repercusiones económicas que tendrá esta pandemia y no hay prácticamente noticias buenas. Seguimos navegando sin brújula y vamos como Colón surcando el Atlántico hacia lo desconocido, como me comentó la experta financiera Barbara Mainzer.



Pero el árbol de nuestra vida cotidiana trastocada por el coronavirus -que por sus proporciones bien podría ser un baobab, o un ombú para usar una referencia más local- no nos deja ver el bosque de lo que está pasando en el mundo, y por eso en esta entrega de Rincón y Misiones me propongo hacerte un pantallazo sintético y en cifras de la repercusión global de esta pandemia.



Como bien muestra esta gráfica de la consultora económica Exante publicada la semana pasada en su cuenta de Twitter, nunca en la historia moderna se había registrado una corrección bajista tan pronunciada y en tan poco tiempo en la bolsa de Wall Street.