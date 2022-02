La coalición lanzó el comando electoral: "La LUC es una ley justa y popular"

Este sábado se presentó el Comando Nacional de la coalición de gobierno en defensa de la Ley de Urgente Consideración (LUC) de cara al referéndum del 27 de marzo.

Reunidos en una sede del barrio Pocitos, los integrantes presentaron el equipo de trabajo conformado por representantes del Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la Gente. "Vamos a trabajar de forma coordinada en el proceso electoral para el referéndum del 27 de marzo próximo", señaló Darío Castiglioni, integrante la comisión y representante nacionalista en la Corte Electoral.

Además anunciaron el comienzo de una "campaña nacional de delegados en defensa de la LUC" y extendieron una convocatoria a la ciudadanía para inscribirse como delegados a través de las agrupaciones y los partidos políticos.

"Estamos convencidos de que la LUC es una ley justa y popular. Tan popular es que surgió en las más de 900 reuniones desde el año 2017 y durante toda la campaña electoral con todos los sectores de la sociedad. Son muchos los uruguayos que respaldan esta ley porque representa lo que piensan y porque además votaron a una coalición para que se produjeran los cambios tan anhelados. Por ende además de votar No el 27 de marzo, de votar la papeleta celeste para no derogar esta ley, vamos a defender la voluntad del soberano que se exprese en las urnas y seremos celosos custodios del sufragio popular", sostuvo Castiglioni durante la conferencia de prensa.

Según indicaron este domingo, comenzará una gira de carácter nacional con el objetivo de establecer un vínculo con las comisiones electorales departamentales que estarán en funcionamiento el día del sufragio. "Vamos a recorrer los 19 departamentos y lo vamos a hacer en cada uno con el formato que tenemos hoy aquí: en coalición. Y en cada una de las comisiones electorales departamentales están integradas los cinco partidos que intervienen en la colación de gobierno, amén de que ya sabemos que en varios departamentos ciudadanos sin militancia partidaria se han incorporado en la campaña en defensa de la LUC".

Por su parte el presidente del Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, dijo en rueda de prensa que se intentará tener al menos un delegado en cada circuito del país. "En este caso es mucho más importante porque sentimos que hay mucho en juego y lo queremos hacer en conjunto. Nos parece que gobernamos como coalición, defendemos una ley como coalición y tenemos que salir a recorrer el país como coalición", sentenció.

Pese a que este comando tiene integrantes de todos los partidos, Iturralde señaló que no cambiará lo que se viene haciendo hasta ahora. Habrá actos de los que participarán todos y otros que se harán por separados. La decisión de los blancos de no invitar a integrantes de otros partidos a determinados actos, ha generado recelo en parte del resto de los partidos de la coalición.

"Esta es una ley que la tienen que defender los ciudadanos. Acá no se vota a ningún candidato, no votamos presidente ni legisladores. ¿Qué votamos? La defensa de la ley, pero además una concepción de gobierno, que en definitiva ha venido a hacer unos cambios que se comprometió con la ciudadanía y hoy tenemos la obligación a defender esa ley y el derecho a defender esa forma de gobierno", consideró el presidente del Directorio.

Iturralde además consideró que hay "mucho desconocimiento" sobre el contenido y el alcance de la ley en cuestión por lo que hay que "comunicarse muy fuertemente con la gente". Además, cuestionó el impulso del PIT CNT y el Frente Amplio de reunir las firmas para llevar la ley a referéndum: "Nosotros no quisimos perder tiempo el año pasado. Se nos (hablaba de) la recolección de firmas, que para nosotros es un derecho de los ciudadanos. Hay que ver si había lealtad institucional en utilizarlo en este tema en particular".

Destacó que sus contrincantes debían manifestar, en este año y medio, en qué concretamente los ha perjudicado la LUC. Ante la consulta sobre el aumento de los combustibles, Iturralde rebatió: "Sería muy interesante que se lo preguntaran a Carolina Cosse o a (Mario) Bergara, que también votaron esa norma. Porque hoy el Frente impugna una norma que salió por unanimidad en el Parlamento. Lo que tratamos es acompasar el precio internacional del petróleo reglando la actuación del Poder Ejecutivo. Antes, Antel trasladó a Economía Central más de 1.000 millones de dólares. Nosotros los 2 de enero vamos a homenajear a Leandro Gómez y esa vez no fuimos porque tuvimos que ir al Senado a votar 800 millones de dólares de subsidio a Ancap por el mal manejo".

"Hay una gran desinformación. Yo la adjudico a que hay muchos uruguayos a los que no les preocupa LUC porque no le ha generado ningún perjuicio", consideró Castiglioni y agregó: "Como la LUC no le ha afectado la vida a ningún uruguayo, hay muchos a los que no les preocupa. Hoy no es un tema de preocupación si no fuera por este referéndum que está planeado".

La polémica por el debate entre Manini y Andrade

"Yo no tengo ningún problema", dijo el presidente del Partido Nacional cuando se le preguntó si estaría dispuesto a debatir con su par frenteamplista, Fernando Pereira. Hizo la salvedad que debía consultarlo con las autoridades de su partido.

A pesar de ello, resaltó que cree que el debate "tiene que ser cara cara, en todos lados" y que entiende que este tipo de debates televisados son de interés de los seguidores de la política y no tanto del ciudadano de a pie que no está involucrado.

Por otra parte, lanzó: "Sería una buena idea que si quieren debatir con (Álvaro) Delgado, llamen a (Miguel Ángel) Toma, que tenía su mismo cargo". Toma fue investigado por presuntas irregularidades en las misiones oficiales a Roma (Italia) y Washington (Estados Unidos) en 2019 y 2020, a las que concurrió con una contadora sin una debida justificación, para el actual Ejecutivo.

Frente al debate entre Guido Manini Ríos y Óscar Andrade, expresó que el excomandante en jefe del Ejército es una persona "seria y responsable" que seguramente "conoce a fondo la ley" y sabe tácticamente lo que tiene que hacer.