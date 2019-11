La coalición presentará su gabinete en los próximos "quince o veinte días"

El senador nacionalista Álvaro Delgado aseguró este martes, tras una reunión entre dirigentes políticos y el presidente electo Luis Lacalle Pou, que la coalición que integran los partidos Nacional, Colorado, Independiente, De la Gente y Cabildo Abierto podrá anunciar su gabinete en los próximos "quince o veinte días".

Delgado se refirió a la conformación del Poder Ejecutivo en una conferencia de prensa posterior a la reunión, que se celebró en la sede del comando de Lacalle Pou, ubicado sobre bulevar Artigas.

El Frente Amplio (FA), según señaló el dirigente del sector Todos, tendrá representación en los organismos de contralor del Estado. "Nos parece positivo y necesario", dijo al respecto.

El senador, reelecto para el próximo período, dijo que el comando del nacionalista está "en la espera" para poder tener una reunión con el presidente Tabaré Vázquez y así empezar la transición de gobierno. Esto estaba previsto en un principio para el 25 de noviembre pero el estrecho margen de victoria que consiguió el blanco en el balotaje (28.666 votos) frente a Daniel Martínez obligó a esperar por el conteo definitivo de votos, incluido los observados (35.229 votos), y la proclamación de la Corte Electoral, luego de que el frenteamplista no reconociera a su rival como vencedor.

Consultado ante la posibilidad de ocupar el cargo de secretario de Presidencia, tal como informó El País, Delgado aseguró que va a tratar de ser "útil donde sea". "Vamos a dar una mano al presidente electo. Lo va a anunciar él en los próximos días", dijo el legislador nacionalista.

Por otra parte, se refirió a la distribución de cargos en los entes estatales y explicó que para eso no hay un "tiempo establecido", ya que lo primero es formar el gabinete.

El Observador informó este lunes que la intención del comando nacionalista es que tres de los trece ministerios sean encabezados por el Partido Colorado, otros tres por representantes de Cabildo Abierto y uno por los independientes.

El líder de Cabildo Abierto y senador electo por ese partido, Guido Manini Ríos, se reunió este martes con Lacalle y a la salida insistió en que no será ministro.

"En lo personal he dicho una y otra vez que no voy a ser ministro y me mantengo en eso. Yo soy senador electo. La gente me eligió para eso", sostuvo el general retirado. Sin embargo, al hablar sobre el rol de su partido en el Ejecutivo dijo que tenía "preferencias" sobre algunos ministerios pero prefirió "no tocar el tema" porque "hay mucha agua para correr bajo el puente".

Por su parte, los colorados Julio María Sanguinetti y Ernesto Talvi se reunirán con Lacalle este miércoles.