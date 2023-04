La conectividad rural mejoró en los últimos dos años, pero la brecha con las ciudades se amplió

Las conexiones de calidad a internet en las áreas rurales de América latina y el Caribe mejoraron un 12% en el período 2020-2022, según el último relevamiento realizado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en el que, pese a la mejora, se advierte sobre la “imprescindible” necesidad de “formar más habilidades digitales entre los agricultores para potenciar aprovechamiento de las nuevas tecnologías en producción de alimentos”.

El estudio, presentado en Santiago de Chile, da cuenta además de que, en 2020, el 63% de los pobladores de áreas rurales, unos 77 millones de personas, no contaba con acceso a internet, nivel que se redujo al 57% hacia fines del año pasado, pero que incluso así no alcanzó a compensar una brecha entre la conectividad rural y la urbana que siguió ensanchándose.

“Hay una brecha entre el sector urbano y el sector rural que tenemos que romper. Hoy, el acceso a internet es una cosa básica y estar privado de ella es limitante para los pobladores rurales en muchas cuestiones, por ejemplo, en la comercialización. Definitivamente, la conectividad es un derecho básico que tenemos que garantizar para todos los agricultores”, dijo la especialista del IICA Sandra Ziegler, autora del documento junto con Joaquín Arias, también funcionario del instituto.

“Tenemos muchos obstáculos por revertir. Es necesario formar en habilidades digitales y trabajar en educación. Los niños y jóvenes en hogares rurales son un impulso importante para las nuevas tecnologías”, señaló Arias, al tiempo que destacó que el documento presenta recomendaciones para incentivar inversiones y estimular la asociación público-privada.

El trabajo, resultado del mapeo realizado durante los últimos cuatro años en los 34 países miembros del instituto, señala que, en los 10 países con información disponible, hay 36 puntos porcentuales de diferencia entre la conectividad en las ciudades y el campo, cuando en 2020 la diferencia era del 34%. “Estamos ante una brecha móvil. Cuando tenemos una mejora, la barrera se corre por el avance tecnológico o la obsolescencia de los dispositivos”, explicó Ziegler.

Sobre la utilidad de este tipo de estudios, Manuel Otero, director General del IICA, enfatizó que “tienen sentido si sirven como disparadores de cambios, si crean conciencia crítica o alertan sobre la necesidad de las modificaciones que hay que hacer”. El funcionario, además, señaló que la pandemia generó un regreso de los jóvenes al campo, lo que sugiere una baja de la edad promedio de los habitantes rurales en algunos países del continente. “Si esto es así, los jóvenes van a presionar para que haya más conectividad, y esto sería una gran noticia”, agregó.

Otero, además, explicó que 2021 y 2022 fueron años particulares: “Las medidas adoptadas por los gobiernos de las principales potencias para acelerar la reactivación económica luego de la pandemia, sumado a la escalada del conflicto bélico en Ucrania, derivaron en una suba general de los precios que trajeron buenas y malas realidades para los distintos sectores que engloban a la bioeconomía”.

Ziegler, por su parte, puntualizó que el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación puede brindar muchos beneficios a los agricultores, como “recibir información sobre el clima, insumos y nuevas técnicas de producción”, e incluso pueden derivar en una “reducción de costos”. También destacó que la “telefonía móvil está asociada a mejoras en las posibilidades de empleo y da mayores oportunidades a las mujeres rurales”.

El estudio también recopila en forma exhaustiva las experiencias que se vienen desarrollando en la región durante los últimos dos años en materia de conectividad rural y uso de las tecnologías digitales, ya sea mediante políticas públicas, la asociación del sector público y privado o bien mediante la cooperación internacional.

El relevamiento del IICA, no obstante, revela, sobre la base de 7 países que integran el instituto, que el 38% de quienes no usaban internet no lo hacían por no saber usarla y que el 26% directamente no conocía internet. “Un dato que deja en claro el largo camino que le resta recorrer a la región en materia de conectividad rural”, finalizó Otero durante la presentación del informe.

(Con información del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura)