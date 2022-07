Cuánto cuesta un seguro para una casa: los uruguayos prefieren primero el del auto

La explosión ocurrida en un edificio que se ubica frente al parque Villa Biarritz puso sobre el tapete la relevancia de los seguros de propiedad, que cubren por daños si ocurre algo inesperado ya sea en casas o apartamentos.

En Uruguay, es más común asegurar un auto que una casa o un apartamento, dijeron a El Observador desde la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (Audea).

Sin embargo, en lo que respecta a propiedades, el vocero que trabaja en la comisión técnica de la institución, Felipe Rodríguez, explicó que la gran mayoría de edificios de apartamentos tienen seguro suficiente para cubrir eventos como el ocurrido en Villa Biarritz, pero a nivel de casas no es tan frecuente.

El incendio es lo habitual

Rodríguez contó cómo funciona el mercado de aseguradoras en el país y destacó que una de las coberturas típicas es por incendio, que incluyen —en su mayoría— daños por explosión.

El vocero de Audea dijo que al contratar un seguro, cada persona debe analizar el riesgo a cubrir. En ese sentido, aseguró que existen seguros que cubren —además del daño material de el inmueble propio—, el daño que se puede llegar a generar sobre terceros: los seguros de responsabilidad civil.

“Hay paquetes de seguros que se comercializan en el mercado que cubren todas esas necesidades: el incendio, la explosión, la responsabilidad civil y otro tipo de de daños”, señaló Rodríguez.

Consultado por los costos, el vocero de la Audea señaló que es “bastante variado porque depende de distintos factores”. “Me cuesta trabajo decir el costo promedio en el mercado pero, en general, son propuestas bastante económicas. En términos relativos, sale mucho más barato asegurar una casa que asegurar un auto”, aseguró.

El gerente general de Surco Seguros, Andrés Elola, dijo que, para la aseguradora, el incendio es el riesgo principal a cubrir en propiedades, y que después se agrega una serie de coberturas para riesgos específicos como pueden ser tempestades, robos, cristales, entre otros.

Además, “hay una serie de adicionales que tienen que ver con el evento, y tratar de ayudar a la gente a salir lo más rápido posible de lo que esto implica”, señaló Elola, y contó que en algunos casos la aseguradora hasta otorga hospedaje.

En cuanto al costo —y haciendo referencia a la explosión del edificio en Villa Biarritz—, dijo: “No hay seguro caro”. Para propiedades, los seguros pueden llegar a US$ 300 por año, aunque varía según el tamaño y el valor de la propiedad que se va a asegurar y su costo puede caer hasta unos US$ 50 anuales. “En Surco tenemos una gama bastante amplia, para distintos públicos. Las más baratas son coberturas parciales, pero es mejor tener algo que no tener nada”, consideró Elola.

Aclaró que la percepción del riesgo es lo que determina cuánto alguien está dispuesto a pagar, y “lamentablemente” en el país las personas están más abiertas a pagar por el seguro del auto porque tiene miedo que le rayen la chapa o se lo roben, que por una propiedad que suele tener un valor patrimonial bastante superior a un automóvil.

“Para un riesgo como el de la explosión, o para cubrir perjuicios por catástrofes naturales como lo que ocurrió en Paysandú, el mercado asegurador uruguayo tiene productos. Hay paquetes ajustados a las necesidades habituales de los asegurados potenciales”, concluyó Rodríguez.