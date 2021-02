La cultura se descongela: el cine, el teatro, el ballet y la música se reactivan en febrero y marzo

Era verano, pero la cultura estaba congelada. Durante los primeros días del año en Uruguay no hubo cine, teatro, música, ni grandes espectáculos al aire libre. Fueron días donde no se podía escapar del calor metiéndose en una sala, donde no se hablaba de aforos porque ni siquiera existía la posibilidad de implementarlos y en donde el único refugio posible estaba en los libros o en las plataformas de streaming. Pero el deshielo finalmente parece haber comenzado.

Cinemateca fue la primera de las instituciones en volver a abrir sus puertas luego de que el aumento exponencial de los casos de coronavirus en Uruguay obligara el cierre de todas las salas de espectáculos. Sus tres pantallas están desde mediados de enero en funciones, con estrenos y ciclos destacables –este lunes finalizó uno por los cien años de la escritora Patricia Highsmith y ya comienza otro enfocado en la obra del cineasta cubano Juan Carlos Tabío– y casi todas sus entradas se agotan día a día. Actualmente, Cinemateca tiene cuatro estrenos en exhibición: la uruguaya Chico ventana también quisiera tener un submarino, la chilena Enigma, la mexicana Mano de obra y la producción sueca Frontera, nominada al Oscar en 2019. Las de Cinemateca no son, de todas formas, las únicas salas activas de Montevideo. También está abierto el Cine Universitario, que exhibe actualmente dos ciclos de dos cineastas franceses: uno de Robert Bresson y otro de Claire Denis. Y desde el pasado jueves también se sumó a la propuesta veraniega Grupocine, que volvió a abrir su complejo del shopping Punta Carretas y se encuentra exhibiendo dos películas de la saga de Harry Potter –El prisionero de Azkabán y El cáliz de fuego–, la uruguaya Carmen Vidal Mujer Detective, Las brujas de Robert Zemeckis, Freaky: este cuerpo está para matar y Como perros y gatos 3. Por último, la sala B del Auditorio Nelly Goitiño volverá a abrir sus puertas este jueves con la proyección del documental argentino 1982, del director Lucas Gallo. A partir de la exploración de los archivos televisivos de la Guerra de las Malvinas, 1982 analiza el rol de los medios y la manipulación del gobierno dictatorial a la hora de comunicar uno de los momentos más cruentos de la historia reciente de la región. Arriba del escenario El teatro también empezó a moverse otra vez después de una pausa de varias semanas. Y aunque instituciones como El Galpón ya anunciaron que permanecerán cerradas hasta marzo por el aumento de los casos, hay algunos espectáculos destacables en los próximos días. Uno de ellos es Ana contra la muerte, la elogiada obra del dramaturgo uruguayo Gabriel Calderón que fue un éxito de público en sus anteriores pasajes y que ahora vuelve a reponerse por algunos días de los próximos meses en el Auditorio del Sodre. Las entradas para las funciones de febrero están agotadas, pero se acaban de agregar más para los primeros días de marzo. Se pueden comprar en Tickantel. También hay funciones de las obras Como si pasara un tren, Era como que bailaba y El loco y la camisa en La gringa (Galería de las Américas, 18 de Julio 1236) y, además, la Kompañía Romanelli de teatro negro volverá a las inmediaciones del lago del Parque Rodó a partir de este viernes para poner en escena la segunda temporada de su espectáculo Kodama, una puesta que se puede experimentar desde los botes –tiene un costo de $1400 y entran cuatro personas– pero también desde las orillas en el parque. Kodama se define como “una obra de teatro, un paseo de avistamientos, una aventura, una visita a un zoo de seres extraordinarios”. Leé también El Sodre presentó su temporada 2021 y a Riccetto como directora del ballet Por último, marzo es el mes marcado para la reposición de Un tranvía llamado deseo, la puesta que el Ballet Nacional del Sodre apenas llegó a representar en una sola función en el mes de marzo de 2020, y que en 2021 funcionará como la presentación al público de su nueva directora artística, María Noel Riccetto. Un tranvía llamado deseo tendrá diez funciones. Música A medida que los días más difíciles de la pandemia se ven más lejanos, la música también empieza a sonar en distintas partes del país. Para empezar, se sigue desarrollando en Maldonado el festival Medio & Medio, que este año cumplió su aniversario número 25 y que todas las semanas presenta a un grupo de artistas diferentes. El domingo 7 y lunes 8 de febrero, por ejemplo, se presentarán Kevin Johansen y Paulinho Moska, mientras que el jueves 18 le tocará el turno a Francis Andreu. En Montevideo, el 19 y 20 de febrero el Coro Nacional del Sodre presentará la Gala Tango Coral en el Auditorio Adela Reta en homenaje a los cien años de Astor Piazzolla. En el mismo lugar, pero 25 de febrero, se presentará el Romance Criollo, un espectáculo de folklore que une a la Orquesta Juvenil del Sodre con las compañías de danza Rumbo Norte, Danzamerica, El Ombú, y el Ballet Folklórico Juvenil del Sodre. La Trastienda, por su parte, ya tiene su grilla en funcionamiento y este martes suma una nueva fecha para el show en conjunto de Loli Molina y Nicolás Ibarburu, programado para las 21. Febrero en La Trastienda, sin embargo, está marcado por el espectáculo de los Buenos Muchachos, que estrenaron disco a fin de año –Vendrás a verte morir– y que se presentarán desde el 20 al 24 de febrero inclusive, todos los días a las 21 horas. Más tarde, el 6 de marzo, Francis Andreu tomará la posta del escenario de la calle Fernández Crespo junto a varios invitados para mostrar su repertorio en Revienta el show, mientras que el 12 de marzo será el turno de la banda Maverick. Leé también Pedro Dalton: "El legado me chupa un huevo, hago música para hacerla en vida" Para marzo también están programados algunos espectáculos en en Antel Arena, entre ellos el show que celebra los 20 años de la murga Contrafarsa (viernes 5) e Historias sin terminar a cargo de Trotsky Vengarán (sábado 13), que también este 2021 celebra sus 30 años.