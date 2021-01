Cultura a puertas cerradas: el 2021 comenzó sin espectáculos públicos en Montevideo

Durante estos primeros trece días de enero del 2021, Montevideo enfrentó dos tipos de vacíos. El primero es demográfico y recurrente: la cantidad de gente circulando en la calle es sensiblemente menor por las vacaciones de verano y la migración al este, y la ciudad parece respirar, así, un poco mejor. El segundo vacío no entra en los esquemas pasados y es, sabemos, sanitario: no hay, en los primeros días del 2021 en la capital, ninguna sala cultural en la que refugiarse. Es cierto que en los veranos de la vieja normalidad tampoco es que hubiera demasiado para hacer en estos días, pero algo al menos se podía; una función de cine a las cinco de la tarde, un show al aire libre, una obra de teatro que desafiaba al calor y presentaba sus funciones, la sala de un museo en dónde el arte y el aire acondicionado oficiaban de maestros de ceremonias. Este año no. En estos primeros días de verano, en Montevideo, los refugios culturales son estrictamente de corte hogareño.

Desde el 21 de diciembre hasta el 10 de enero, el gobierno decidió suspender los espectáculos públicos en todo el país por el aumento sostenido y exponencial de los casos de Covid-19. La decisión volvió a sumir a la industria cultural nacional en un momento bastante oscuro, y terminó de ser una especie de colofón para un año de puertas cerradas, espectáculos a pérdida e instituciones en peligro de vida. De hecho, la situación sanitaria se llevó por delante a Tractatus y, más recientemente, a Blast (Ex BJ Sala). Y hay otras cuantas salas –que dependen de los ingresos de venta de entradas– comprometidas, como el Teatro Circular. Según le dijo Washington Sassi, presidente de la Federación de Teatros Independientes, al programa De taquito a la mañana de Radio Universal este martes, el Circular sería la única sala de teatro de Montevideo en condiciones para abrir ante una habilitación en enero. En febrero, en tanto, podrían sumarse tres o cuatro espacios teatrales más. Pero la habilitación, al menos hasta este miércoles, todavía estaba en espera. Aunque hace algunos días en conferencia de prensa el presidente Luis Lacalle Pou anunció que la producción y ejecución de espectáculos públicos bajo restricciones sanitarias y un “aforo mínimo” volvía a ser una realidad, en Montevideo la situación permanece incambiada. Y esto sucede porque el ejecutivo le dio la potestad a cada gobierno departamental de establecer la pertinencia o no del regreso de las actividades en su territorio, y la comuna capitalina decidió actuar con cautela y esperar a una reunión con el Ministerio de Salud Pública que se realizó este miércoles. Tras la reunión, la intendenta de Montevideo Carolina Cosse dijo en conferencia que “la situación es preocupante”, pero que en las próximas horas se conocerán nuevas medidas y resoluciones. Entre otras cosas, la decisión de la Intendencia de no habilitar la reapertura frenó, por ejemplo, a Cinemateca, que ya tenía planificada una programación para su vuelta y que había anunciado en sus redes sociales que volvería a abrir sus salas este jueves 14. "En el día de hoy nos fue comunicado por parte de la Intendencia de Montevideo (IM) que no está habilitada la realización de espectáculos públicos y que, por lo tanto, no podemos reiniciar las funciones en las salas de cine el jueves 14 de enero como estaba previsto. La IM está a la espera de una revaluación de la actual situación sanitaria. En cuanto llegue el informe solicitado al Ministerio de Salud Pública (MSP), y en base a este, tomará una determinación con respecto a la habilitación de las salas de espectáculos en el departamento de Montevideo", expresa un comunicado divulgado por la institución. Leé también La IMM no habilitó el retorno de espectáculos públicos y Cinemateca debió posponer su vuelta Si bien la dirección de Cinemateca ha manifestado durante todo el año que su intención es abrir las salas incluso cuando mantenerlas en ese estado y en esta situación particular traiga más golpes que beneficios, otras empresas del rubro han preferido tomar otros caminos. Según explicó el gerente general de Movie Francisco Armas a Telemundo, las salas de ese complejo seguirán cerradas aún a pesar de contar con la habilitación dado que, como pasó con buena parte del 2020 en donde las ganancias y el afluente de público bajaron drásticamente, no contarán con estrenos importantes para atraer al público al menos hasta dentro de un par de meses. El colectivo Uruguay es Música, en tanto, ya se había manifestado sobre las dificultades que estaban teniendo los músicos a mediados de diciembre. En una carta dirigida al presidente, el colectivo había mostrado su disconformidad ante las medidas adoptadas para el sector cultural: "Mientras usted piensa cómo sostener una actividad de consumo, y se le aplican medidas de sostenimiento seguro de la actividad; mientras se le da viabilidad al ejercicio físico en ámbitos cerrados con el mismo aforo que se le quita a nuestro sector; mientras al transporte público se le ofrecen subsidios automáticamente y a nosotros se nos desoye este justo reclamo hace meses; la actividad cultural, una vez más en este período, queda relegada a un ámbito superficial, banal y totalmente desvalorizado y descartable". En el este En Maldonado, por lo pronto, la realidad de los espectáculos públicos es otra. Si bien hay restricciones, algunos de los clásicos de cada verano sí se desarrollarán en estos días, pero con algunas adaptaciones que buscarán campear una temporada por demás negativa. El José Ignacio International Film Festival (JIIFF), por ejemplo, seguirá siendo libre y gratuito pero reducirá su habitual grilla de proyecciones al aire libre y pasará a funcionar bajo el régimen autocine con cupos limitados. Irá desde el martes 19 al sábado 23. El clásico Festival de Jazz de Medio y Medio, en tanto, comenzó su edición número 25 este martes 12 con el show al aire libre del Zorrito Von & Los Gustock. Seguirá con más espectáculos programados para el 19 y el 26 de enero.