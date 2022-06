La curiosa revelación de Camilo sobre lo que hizo Evaluna Montaner tras ser madre

El pasado abril, los cantantes Evaluna Montaner y Camilo fueron padres por primera vez, con el nacimiento de su hija Índigo. Ahora, el colombiano hizo una revelación durante una entrevista sobre uno de los primeros pedidos de su pareja tras el parto, y el curioso acto que realizó.

En una charla con el programa televisivo español La resistencia, Camilo dio algunos detalles sobre el parto, que fue en la casa de la pareja y de forma completamente natural. "Como papá, yo decía: '¿No será mejor en un hospital, que tiene todo lo que se necesita?'. Pero mi esposa me respondía: '¿Por qué no te quedas tranquilo y no lo asumes como algo maravilloso, sin pensar todos temores? Todo va a salir bárbaro".

Y también develó que luego del nacimiento, Evaluna consumió la placenta de Índigo. "Se la encapsularon y se la comió", dijo el cantante.

Si bien hay culturas que optan por enterrarlas y otras las utilizaban para fabricar remedios caseros, en los últimos años algunas celebridades han contado públicamente que se han comido las placentas de sus hijos o hijas luego del parto.

Uno de los casos más recientes fue el de Kim Kardashian, que lo ha hecho desde el nacimiento de su segundo hijo, Saint West. La celebridad estadounidense contó que lo hizo para evitar la depresión post parto, para aumentar sus energías y la vitalidad de sus hormonas, e incluso mostró las pastillas en las que la placenta fue procesada para su consumo.

Jennifer López también lo hizo, en su caso aplicándola también para tratamientos faciales, y otros apuntan Tom Cruise como un "pionero" de la práctica, aunque el actor lo ha desmentido.

Lo cierto es que desde un punto de vista médico, la placentofagia es considerada una práctica peligrosa. Si bien hay animales que lo hacen, incluyendo a distintos mamíferos, la placenta humana puede contener bacterias y virus que no se eliminan por completo aún una vez procesada para el consumo. Esas bacterias y virus no solo pueden afectar a la madre que consuma la placenta, sino también al recién nacido, a través de la leche materna.