Se puede reformar la democracia sin rendirse ante los autoritarios

Janan Ganesh

La oficina de turismo de Atenas rara vez menciona que su bella ciudad no sólo fue la cuna de la democracia, sino también su mausoleo. Los antiguos definían el "gobierno del pueblo" en un sentido literal que en realidad no ha perdurado: votos directos en reuniones masivas, tema por tema, cara a cara. Cuando los fundadores de EEUU dudaron en usar la palabra “democracia” (no se encuentra en la constitución), fue porque el significado seguía siendo griego. El voto indirecto que ahora gobierna su república y gran parte del mundo está tan lejos de eso como la arquitectura moderna lo está del orden dórico.