La desnutrición "innegable" que el Ministerio del Interior no admite

Siete reclusos del módulo 8 de la cárcel de Santiago Vázquez (ex Comcar ) tenían cuadros de desnutrición, la Justicia condenó al Ministerio del Interior a fijarles tratamiento de salud, pero el fallo fue apelado por esa cartera, que sugirió que los presos podrían haber "contraído el diafragma" para exagerar la malnutrición.





Sin embargo, el comisionado parlamentario para el Sistema Carcelario, Juan Miguel Petit , sostiene que no pueden haber dudas. "Es innegable (que los presos estaban desnutridos)", dijo Petit a El Observador.





La sentencia de la Justicia fue adoptada, precisamente, luego de un recurso de amparo presentado por el comisionado parlamentario junto a la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar), a cargo del abogado Juan Ceretta.





Para Petit, los argumentos de la apelación del Ministerio del Interior suponen quitar el foco de lo que, según entiende, es verdaderamente importante. "El foco del amparo está en otra cosa: en cómo atender a los que sufrieron la desnutrición, el abuso y la negligencia con un plan de rehabilitación realmente integral y completo", dijo al ser consultado por El Observador.





El comisionado parlamentario sostuvo que "es innegable" que esos reclusos tienen cuadros de desnutrición y cuestionó que el Ministerio del Interior señalara que "las fotografías no aportaban en qué momento, lugar y circunstancias" fueron tomadas.





"Las fotos las saqué yo, estuve en las celdas y fui al módulo múltiples veces y hablé muchas veces con los internos. La situación de desnutrición no se registró solo en las fotos, está detectada y registrada por el propio personal de salud, está descrita por el propio responsable del servicio médico, consta en las historias clínicas que lo internos nos autorizaron a revisar, y fue largamente explicada y ratificada por todos los médicos en el propio juzgado", afirmó.





"Hay una parte del sistema penitenciario donde el Estado no pone lo mínimo" Juan Miguel Petit comisionado parlamentario para el Sistema Carcelario







La sentencia en primera instancia del juez Alejandro Martínez de Las Heras señalaba que no se había "instrumentado concretamente un programa de tratamiento individual" lo que demostraba la "ilegitimidad manifiesta" por omisión y la necesidad de atender la situación de forma urgente, algo que a nivel judicial solo se puede lograr con un recurso de amparo. Petit afirmó que esa situación refleja algo que denuncia desde 2016.





"En varios lugares, y en ese módulo en particular, la falta de personal y la falta de mínimos programas educativos genera un vacío que da lugar a una violencia deshumanizadora donde unos presos agreden a otros. En este caso los sometían y les sacaban la comida y sus cosas, ante la pasividad o ausencia del personal que demoró mucho, demasiado, en detectar que algo estaba mal", dijo Petit.

De todos modos, el comisionado enfatizó que no significa que se trate de "un problema entre presos", sino que la responsabilidad es pura y exclusivamente "del Estado" que, según afirmó, "debe garantizar los derechos fundamentales. Hay una parte del sistema penitenciario, que no es menor, donde el Estado no pone lo mínimo de lo mínimo, y es responsable de ese vacío", sostuvo.





La acción de amparo es una herramienta que el comisionado parlamentario nunca había utilizado.

En este caso se usaron como argumento las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos.