La disputa de los dueños de X y de Facebook por los datos y el dinero de las redes sociales

Mark Zuckerberg, a sus 39 años, está sentado sobre la empresa Meta, que tiene Facebook como nave insignia. Una red social que lleva dos décadas de vigencia y cuenta con 3.000 millones de usuarios que le permitieron construir un verdadero imperio digital.

Pero ya no está solo en la cumbre. Ahora mira al empresario más agresivo y versátil de los últimos años: Elon Musk, un sudafricano de 52 años que incursiona en la industria aeroespacial y automotriz y que, además, compró Twitter para convertirla en X. Y aunque esa compañía perdió la mitad de su valor, tiene una cuota de mercado altísima.

Musk hace política con X. Acaba de asistir a un encuentro de militantes del partido Hermanos de Italia, la formación de ultraderecha que tiene como primera ministra a Giorgia Meloni en Italia. En Estados Unidos, donde reside, Musk se prepara para jugar fuerte en el proceso electoral de 2024 con claras simpatías por el expresidente Donald Trump.

Pero Musk y Zuckerberg no están solos en la nube. La red Tik Tok, de origen chino recorre el planeta y gana los segmentos jóvenes con mucha más velocidad que Facebook o X. Un dolor de cabeza para las disputas de hegemonía en un mundo cuya velocidad va al ritmo de las redes digitales.

Los interrogantes sobre la hegemonía de Meta se plantearon en 2022 con la caída bursátil de la compañía. La compañía cayó U$S 230.000 millones su valuación en febrero de 2022. En octubre de ese año, Meta hizo públicas las cuentas del tercer trimestre, segundo consecutivo con descensos en las ventas respecto al año anterior, y el precio por acción se situó en U$S 98, frente a los US$ 312 de la misma fecha de 2021.

El 3 de noviembre volvió a precipitarse hasta los U$S 89, su valor más bajo desde 2015. EN 2022, Zuckerberg debió aceptar que los beneficios de Meta se redujeron un 41% respecto del año anterior. Sin embargo, 2023 termina con muy buenos resultados para Meta.

“Cerramos el año pasado con algunos despidos difíciles y reestructurando algunos equipos. Cuando lo hicimos, dije claramente que sería el inicio de nuestro enfoque en eficiencia y no el final”, dijo Zuckerberg en febrero y en marzo anunció el despido de 10.000 empleados.

Los ingresos de Meta en el primer trimestre de 2023 crecieron un 3% interanual, un 11% el segundo y un 23% el tercero. Este camino a la recuperación, según publicó el pasado enero The Wall Street Journal están apoyados, entre otras cuestiones, con las inversiones en Inteligencia Artificial (IA). Y también con modelos publicitarios menos dependientes de la recolección de información fuera de sus plataformas.

En cantidad de usuarios, Meta se mantiene en lo más alto de la lista. Según los resultados del último trimestre, Facebook tiene unos 3.000 millones mensuales y con WhatsApp e Instagram llega a 3.960 millones. Pero esa cantidad se va estancando y tiene grupos demográficos de mayor edad. Para buscar franjas más jóvenes, Meta tiene Instagram.

“En nuestros estudios, casi el 40% de los jóvenes, cuando buscan un sitio para comer, no van a Google Maps o al buscador, van a Instagram o TikTok”, dijo Prabhakar Raghavan, vicepresidente senior de Google, el año pasado en la conferencia anual sobre tecnología que organiza la revista Fortune.

Meta no comunica de manera oficial los usuarios mensuales que alcanzó los 1.000 millones hace cinco años, aunque en 2022 había alcanzado más de 2.000 millones. La empresa tampoco revela el peso de esta aplicación en las cuentas, pero, de acuerdo con estadísticas internas a las que tuvo acceso The Wall Street Journal, sus ingresos por publicidad suponen un poco más del 30% del total.

En los últimos cuatro años, sin embargo, Meta se enfrenta a un rival potente: TikTok resulta, en palabras del propio Zuckerberg, un “competidor muy efectivo”. La aplicación deja caer videos en la pantalla desde el primer momento.

Resulta un cambio: pasar de ver contenido de amigos a contenido que interesan independientemente de quién lo genere, según reconoce el mismo Zuckerberg. Esta plataforma china pasó en septiembre de 2021 los 1.000 millones de usuarios. A eso se suman los casi 740 millones que, según Statista, usan Douyin, la plataforma para los propios chinos.

Pero el poder de Tik Tok es también cuánto tiempo lo usan sus consumidores: mucho más. Y eso se traduce en plata. ByteDance, la compañía matriz de TikTok con sede en Beijing, ingresó U$S 85.200 millones en 2022, un 38% más que el año anterior y tuvo beneficios por 20.000 millones, según The Wall Street Journal. La valuación de esa compañía trepó hasta los U$S 223.500 millones.

TikTok no sólo amenaza en ganar la posición de liderazgo de Meta. Logra una capacidad de influencia que desborda al resto de plataformas y a muchos gobiernos. India prohibió la aplicación en el país en 2020. Canadá y Estados Unidos vetaron su uso en dispositivos del gobierno federal. Algunas instituciones de la Unión Europea hicieron mismo. Dinamarca aplicó la misma medida a los empleados del Ministerio de Defensa.

La idea de que la información de cualquier ciudadano acabe en manos del Partido Comunista de China es usada como caballito de batalla por gobiernos y empresas. La idea de que Beijing necesita espiar a través de Tik Tok resulta un poco ingenua. Sin embargo, el grado de convulsión mundial y dos guerras en marcha hacen creíbles muchas versiones antojadizas.

Después del escándalo de Cambridge Analytica, que usó los datos de Facebook de alrededor de 87 millones de usuarios para influir en las elecciones estadounidenses de 2016, todo resulta creíble. TikTok bien podría usar los datos de los usuarios. Y China está superando a Estados Unidos en la disputa geopolítica del mundo digital.

Además de TikTok y Meta, en el tablero de las plataformas está X. Desde que el hombre más rico del mundo compró Twitter y lo reconfiguró en X queda claro que además de geopolítica hay política. Hay disputa por ganar adeptos. Hay ideología.

El fundador de Tesla pagó U$S 44.000 millones y desde que tomó el control, en octubre de 2022, acabó con el sistema de verificación e introdujo el check azul de pago. Seis meses después de tomar el control, según el propio dueño, X había perdido la mitad de su valor.

Los anunciantes lo fueron abandonando y en julio la compañía se mantenía con un flujo de caja negativo tras perder alrededor del 50% de los ingresos. A finales de octubre, según publicó The New York Times, su valuación fue de U$S 19.000 millones.