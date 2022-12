La DJ Paola Dalto denunció un ataque de un conductor de Uber y la Intendencia de Montevideo inició investigación

La DJ Paola Dalto denunció en su cuenta de Twitter que en la noche del martes fue insultada por un conductor de Uber que la estaba llevando. La Intendencia de Montevideo inició una investigación administrativa para indagar sobre lo ocurrido.

"Ayer sufrí un episodio del que no me puedo soltar porque fue violento: el conductor de Uber me insultó (a los gritos) con palabras denigrantes al género femenino. Recibí respuesta inmediata desde la app pero vengo dudando de cuán inútil o no puede llegar a ser hacer una denuncia", tuiteó.

Dalto dijo que se subió al coche y el conductor no la saludó, algo que le llamó la atención. "Pero puedo superar que alguien no sea amable y no salude, así que me dediqué a avisar a quien me esperaba que estaba en camino", aseguró.

Ayer sufrí un episodio del que no me puedo soltar porque fue violento: el conductor de Uber me insultó (a los gritos) con palabras denigrantes al género femenino. Recibí respuesta inmediata desde la app pero vengo dudando de cuán inútil o no puede llegar a ser hacer una denuncia. — Paola Dalto (@PaolaDalto) December 7, 2022

"Cuando llego al evento otros coches llegaban al mismo tiempo por lo que no había espacio ni para avanzar ni para estacionar y fue ahí donde el conductor se puso a tocar bocina insistentemente", continuó. Luego, Dalto le dijo al conductor que no tenía apuro y que no tenía por qué tocar bocina. "¿Usted cree que le voy a pedir permiso para tocar mi bocina?", le respondió el conductor.

La respuesta de Dalto al conductor de Uber

"´No es necesario que me hable así por favor´ y en verdad me moría de ganas de responderle que soy familiar de dos víctimas de siniestros de tránsito y que ni eso importa, que no solo su mala educación no suma sino que amabilidad y respeto ante todo", relató. Luego, dijo que se bajó del Uber y ahí comenzó a insultarla. "Dije ´Me quedo acá, gracias´ y al bajar cerré fuerte la puerta y eso detonó sus insultos que empezaron por ´Con*&*da Hija de P*t*´ y sacó la cabeza por la ventana y gritó fuerte de nuevo ´Sos una con*&*da HDP me vas a romper (?) el auto´".

Dalto contó que se sintió muy nerviosa tras el episodio. "Detesto cualquier tipo de violencia, la violencia verbal es denigrante", señaló. Agradeció que estaba en una cuadra iluminada y con cuatro restaurantes con gente. "No puedo imaginar una mujer con un violento así en otra situación o sin poder bajar del coche", dijo.

Desde Uber le contestaron que derivarían en un mail a las autoridades. "Lo único que deseo es que esto no le pase a nadie nunca más", finalizó.

La Intendencia de Montevideo, a través de la cuenta de Twitter de la división Transporte, le respondió: "Buenas, Paola: Lamentamos lo sucedido. Tomamos conocimiento de la situación y comenzamos el proceso administrativo que corresponde para estos casos. Seguimos en contacto", aseguraron.