La dura descarga de Carlos Tevez contra el Chapa Retegui: "El fútbol no es para cagones"

El flamante entrenador de Rosario Central, Carlos Tevez, criticó duramente este martes a Carlos "Chapa" Retegui, quien iba a desempeñarse como su ayudante técnico en el equipo canalla.

En entrevista con TyC Sports, Tevez fue consultado sobre la situación de Retegui, laureado entrenador de hockey sobre césped, quien finalmente no pudo unirse a su cuerpo técnico para seguir desempeñándose como secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires.

"Desprolijo. Prefirió más seguir un compromiso político que su sueño. No solamente faltó a su palabra a mí, mis hermanos y mi familia. Fue lo que más me dolió. Fijate que antes de la conferencia hablé con él. Siempre tuvimos a Central en la mira. Me dijo 'vamos y agarramos'. El lunes cuando fuimos a verlo a Vélez, al otro día que hice la conferencia, el miércoles salió a hablar sin venir a decirlo a la cara", expresó Tevez.

El 22 de junio Retegui expresó: "Soy amigo personal de Carlos y la relación profesional va más allá, lo quiero con el corazón y él lo sabe. Hace una semana Rosario Central, que es uno de los más grandes del mundo y con una hinchada majestuosa, tenía entrenador y de la noche a la mañana pasó lo que pasó. Lo voy a acompañar a Carlos en lo que lo pueda acompañar siempre que lo permita mi trabajo en el Gobierno de la Ciudad y la Secretaría de Deportes, donde tengo una responsabilidad muy grande y no puedo dejar de la noche a la mañana. Lo voy a acompañar en todo lo que pueda, como en cancha de Vélez y como hace más de un año".

El 20 de junio, Rosario Central perdió 2-0 contra Vélez en el Amalfitani dirigido por Germán Rivarola.

Tevez asumió en la fecha siguiente con derrota ante Gimnasia y Esgrima La Plata por 2-0 y lego perdió, el domingo pasado, perdió 2-1 en Mar del Plata contra Aldosivi.

Este lunes expresó: "Me dolió tanto por mi familia, el profe y mis hermanos. Por eso doy la cara, me hago cargo que fue desprolijo. Que venga de frente y me lo diga a la cara. Quiero ser prolijo en lo que digo, es una situación difícil y delicada. Es así como lo dicen. Estoy más sorprendido que nadie. Estuvo viendo conmigo el lunes viendo el partido. No es que veníamos de un día para el otro. El priorizó más creo que las 30 o 40 personas que puso en el cargo que está, que su sueño. En eso falló a mucha gente. El fútbol no es para cagones, es que ponga el pecho y vaya al frente".

Retegui en una charla que dio en Carrasco en 2016

"Él siempre fue de que cuando llegara el momento, íbamos a ir juntos y él iba a renunciar. Era su sueño. Por eso veníamos trabajando. Iba a ser importante porque teníamos visiones diferentes y es importante complementarte con alguien. Tenía una visión de movimientos y de planear las cosas por el hockey. A uno, como recién arrancaba, le podía dar una mano en esas cosas", agregó el Apache.

Retegui, de 52 años, fue campeón olímpico con la selección masculina de hockey sobre césped de Argentina en Río 2016 y campeón mundial con la selección femenina en Rosario 2010, además de ganar las medallas de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Tokyo 2020.