La educación y el trabajo, las claves de Sanguinetti y Vidal para el mundo postpandemia

La educación y la generación de empleo a través de inversión son las dos claves que tanto el expresidente Julio María Sanguinetti como para la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

“La educación es la base de todo y es el gran desfasaje que tenemos. Y se va a acentuar porque no estamos formando a la gente para lo que va a precisar el mundo”, aseguró Sanguinetti.

Ambos participaron de una charla organizada por el sector del Partido Colorado Acción País que integra el doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales Nicolás Albertoni, que fue el moderador de la charla.

Vidal aseguró que la pandemia en Argentina “desnudó” las desigualdades que ya existían. “Hay un millón y medio de chicos que nunca se conectaron a la educación virtual”, señaló.

Para la exgobernadora de Buenos Aires el actual gobierno ofrece un “presente sin futuro” y reconoció que el gobierno de su partido (PRO) liderado por Mauricio Macri ofrecía un “futuro sin presente”. “La clave está en dar presente a los que no puede ser aplazados”, dijo.

Vidal agregó que lo fundamental es “generar empleo decente” y “enfrentar la informalidad”. Para eso, aseguró, hay que darle “herramientas al sector privado”.

En el mismo sentido, Sanguinetti aseguró que no hay empleo sin inversión y agregó que no hay inversión sin confianza. “Toda sociedad democrática está basada en la confianza. La democracia es una sociedad de confianza o no es”, dijo.

Captura de Zoom

Vidal dijo que miran con "admiración" a Uruguay

Para generar esa confianza se precisa “estabilidad”, algo que según dijo Argentina no ha logrado muchas veces a lo largo de su historia.

“Argentina no termina de tener una estabilidad que permita tener una continuidad. No hay posibilidad de políticas efectivas sin continuidad”, aseguró.

Elecciones

Argentina tiene elecciones de medio término este año y renovará parte del Parlamento. En ese contexto, Vidal dijo que desde su país miran con “esperanza” la situación de Uruguay que logró generar el gobierno actual y también con admiración.

Sanguinetti le deseó suerte y dijo que tiene “expectativa y esperanza” de que la oposición al gobierno de Alberto Fernández tenga un buen resultado.