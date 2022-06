La emisión de UTE que permite invertir desde $ 54.000 a pequeños ahorristas

Esta semana se conocieron detalles sobre la colocación de deuda que realizará UTE en el mercado local para la construcción del cierre del anillo de trasmisión del norte, una línea de 500 kV que unirá Tacuarembó con Salto. La operación se realizará los días 6 (lunes) y 7 (martes) de junio, y será por un total de 800 millones de unidades indexadas (equivalente a unos US$ 108 millones).

Como lo establece la normativa vigente, la emisión contemplará un tramo minorista para pequeños ahorristas. Para ese segmento hay reservado un tramo de hasta el 5% del monto total de la emisión. Eso permite que cualquier persona podrá participar con un monto mínimo de suscripción de 10.000 UI (unos $ 54.100 aproximadamente). El monto máximo de suscripción por cuenta inversora en el tramo minorista será de 500.000 UI (unos $ 2,7 millones). La emisión se canalizará a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) y la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM).

En tanto, como es habitual, el tramo mayorista será exclusivamente para inversores institucionales como las AFAP o empresas de seguros.

El fideicomiso financiero (UTE y República Afisa) será hasta el 2048 y amortizará capital desde 2025. En tanto, el pago de intereses se hará en forma semestral y comenzará a correr desde el momento de la emisión. La tasa de interés que se ofrecerá es de 3,125% anual lineal en UI, según el prospecto de la emisión. En la última licitación en UI que realizó el Ministerio de Economía de una Nota del Tesoro con vencimiento en 2035 pagó una tasa de interés en UI anual de 2,4%.

Los fondos se invertirán en siete obras previstas en el contrato de leasing operativo, y en el contrato de construcción llave en mano con China Machinery Engineering Corporation (CMEC).

El fideicomiso financiero será dueño del activo por 30 años y a cambio recibirá de UTE un pago mensual por la línea de transmisión y por las subestaciones. Por su parte, UTE se encargará de la operación y mantenimiento de los activos y contará con una opción de compra al año 20 de la operación de las subestaciones y otra opción similar a la terminación del fideicomiso por el activo de líneas de transmisión.

La línea de alta tensión se compone de dos tramos: una que irá desde Tacuarembó y bajará hasta Chamberlain próximo a Paso de los Toros; y otro tramo entre Chamberlain y Salto Grande. El trazado atraviesa zonas enteramente rurales y se prevé la instalación de entre 1.000 y 1.100 torres con una distancia de entre 350 y 400 metros entre sí a lo largo de 360 kilómetros.

Los dos tramos se conectarán a través de la estación a ser construida en Chamberlain. Asimismo, en la subestación de Chamberlain se conectarán líneas que permitirán el enlace con la nueva planta de UPM, la que además de producir celulosa, generará energía renovable e inyectará parte de lo generado al Sistema Eléctrico Nacional a partir del 2025.

También se incluyen dos líneas de 150 kV que conectarán la estación Chamberlain con las líneas existentes entre Rincón del Bonete y el parque eólico Palmatir. El proyecto complementa a la línea de transmisión que ya existe entre Melo y Tacuarembó.

La construcción

La construcción del anillo que está a cargo de CMEC y se prevé que esté operativa para enero de 2025 demandará una inversión de unos US$ 205 millones (incluyendo costos financieros). Además de la emisión del fideicomiso, habrá financiamiento otorgado por BID Invest, miembro del grupo BID por US$ 116,7 millones.

Será la obra de infraestructura más grande realizada en el país por una empresa china hasta el momento. El contrato con CMEC es por US$ 169,9 millones. Este precio no incluye las cargas sociales que el contratista estimó en unos US$ 8 millones, según dice el prospecto de la emisión.

Cuando el proyecto fue adjudicado el año pasado tras una licitación internacional, las empresas locales que habían participado del llamado plantearon dudas. Uno de los puntos que llamó la atención fueron los precios manejados por la ganadora. La estatal china presentó una oferta US$ 30 millones inferior a la del consorcio español-uruguayo Elecnor-Saceem que terminó en el segundo lugar.

Un requisito clave es que el 80% de la mano de obra utilizada sea de origen nacional. La obra empleará alrededor de 1.000 personas. En caso de no cumplirse la exigencia de mano de obra local, se prevén penalizaciones “altas” sobre el precio del contrato, había dicho a El Observador fuentes del ente.

¿Qué importancia tiene el cierre del anillo?

Una red de trasmisión puede ser radial o anillada. En una red radial, la energía eléctrica tiene un solo camino para llegar a destino. En un anillo hay al menos dos caminos por los cuales transita la energía, por lo cual si hay una falla en una vía, queda la otra y el usuario no sufre interrupción. Su realización busca primero reducir los riesgos de interrupciones en el servicio, y también aumentar las posibilidades de intercambio regional.