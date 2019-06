La empresa de carne sintética que se revalorizó un 600% en un mes

La empresa de carne sintética vegetal Beyond Meat entusiasma a los inversores. Eso refleja su exitoso primer mes en la Bolsa de Wall Street, con una revalorización de sus acciones de 600%. El 10 de junio, la acción de la compañía estuvo 645% por arriba del precio de su debut el primero de mayo, de US$ 25.

Según explica Financial Times, el alza durante ese día se produjo después de que la empresa informara que los ingresos netos aumentarían más de 140% interanual, una cifra superior a la estimada por los analistas.

Pese a este crecimiento, existe un consenso entre los analistas de Wall Street respecto a que no es aconsejable comprar acciones de Beyond Meat. Este miércoles la firma Bernstein pasó de catalogar sus papeles como “subvalorados” a “sobrevalorados”, retirando la última recomendación de compra que le quedaba.

Además, semanas atrás The Wall Street Journal publicó un artículo en el que cuestionó este "excesivo apetito" por la empresa de carne vegetal, y consideró la gran competencia que se avecina para la compañía, como Nestlé, que lanzó sus propias hamburguesas de carne sintética, al igual que Kellogg.

La estrategia de Beyond Meat consiste en vender en cadenas de supermercados y colocar sus productos al lado de las carnes tradicionales. Esto la diferencia de Impossible Foods -su principal competidora- que se centra en restaurantes como Burger King. Según el responsable de relaciones públicas de Good Food Institute –empresa estadounidense sin fines de lucro que promueve las industrias cárnicas basadas en plantas y células– Beyond meat aún no es totalmente competitiva en cuanto a costos y, pese a estar disponible en el mercado, la demanda supera la oferta.