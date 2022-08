La empresa que Venezuela le reclama a Colombia y que Guaidó casi lleva a la quiebra

La situación de la compañía Monómeros Colombo Venezolanos S.A. es uno de los temas más complicados que tiene por delante el flamante gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su intento por reconstruir de las relaciones bilaterales con Venezuela. “Es un tema complejo. Es una empresa afectada, casi quebrada y hay que ver desde lo técnico cómo se puede reiniciar”, señaló el mandatario días atrás.

La firma, que pertenece al Estado venezolano como filial de la Petroquímica de Venezuela (Pequiven), tiene una capacidad instalada para producir 1,3 millones de toneladas de sustancias orgánicas e inorgánicas para la siembra de papa, café y palma, entre otros cultivos. Para la agroindustria produce y comercializa fertilizantes, abonos y alimentos para animales de corral.

La petroquímica quedó en el centro de la polémica desde que fue incautada de facto en 2019 por el gobierno del entonces presidente colombiano Iván Duque, quien luego le entregó su administración a Juan Guaidó, el exdiputado que se autoproclamó "presidente interino" de Venezuela tras desconocer, alentado por Estados Unidos, el resultado de las elecciones en la que se impuso Nicolás Maduro en 2018.

La disputa comenzó a principios de 2019, cuando Duque, alineado con Estados Unidos y otros países, decidió desconocer al gobierno de Maduro y le prohibió el ingreso a Colombia al titular de la firma, Ronald Ramírez, a quien Bogotá y Washington señalaban en ese momento como "colaborador" de Maduro en el marco de las crecientes sanciones comerciales impuestas por Estados Unidos a Caracas.

Meses después, con la autorización de los organismos reguladores colombianos, el autoproclamado "gobierno interino" de Guaidó le tomó juramentó a una “nueva junta directiva” que se hizo con el control de la empresa, considerada hasta entonces como el segundo mayor activo de Venezuela en el exterior, por detrás de la refinería Citgo, también expropiada de facto, en este caso en 2019 por Estados Unidos y también entregada al exdiputado opositor.

Desde entonces, Caracas reclama la devolución de la petroquímica y denuncia que los directivos designados por Guaidó han desfalcado a la empresa, denuncia de la que incluso se han hecho eco y acompañado algunos de los antiguos aliados de Guaidó. Según Caracas, en un intento por desmarcarse de los ilícitos denunciados que colocaron a la compañía al borde de la quiebra.

Por su parte, el nuevo gobierno colombiano ha señalado que considera que, además de la compleja cuestión de cómo sanear financieramente a la empresa, para resolver el tema de fondo se deben revisar "las formas jurídicas" que tiene actualmente la firma y estudiar el intrincado "sistema de sanciones" que impuso Washington contra Caracas, sanciones que siguen vigentes e impactan en Monómeros por ser parte de la industria petrolera venezolana.

“Tengo una gran preocupación de que Monómeros siga en manos de Guaidó. En manos de Guaidó fue un desastre ", dijo Luis Fernando Velasco, el colaborador de Petro que coordinó la transición con los equipos de Duque. "No está produciendo y estamos comprando a tres veces más lo que se compraban los insumos", señaló Velasco. Lo dijo tras la asunción de Petro, ocasión en la que aseguró en referencia a Guaidó que Bogotá no puede "seguir conversando con fantasmas que no existen".

Por lo pronto, según informan los medios colombianos, la estatal venezolana Pequiven ya inició acciones judiciales para retomar el control de Monómeros. Lo hizo mediante la presentación de un acta ante la Cámara Judicial de Comercio de Barranquilla en la que se designan los responsables que integrarán la nueva junta directiva.

El acta, presentada en la primera semana de agosto, está firma de Pedro Rafael Ruiz, presidente de Monómeros, y avalada por los accionistas, entre ellos las firmas Copequin, Fertilizantes de Oriente, International Petrochemicals Holding Limited y Pequilago. Ahora, según los medios locales, se deberá esperar la decisión política y la resolución de la Superintendencia de Sociedades, organismo que debe permitir o no al Gobierno venezolano retomar el control.

La importancia de Monómeros es singular. La firma llegó a producir el 50% de los insumos que demanda el agro colombiano. En 2018, su producción alcanzaba unas 800.000 toneladas. Un año después, bajo la administración de los aliados de Guaidó, apenas generó 176.000 toneladas de agroquímicos y fertilizantes. Lo que motivó que el Gobierno colombiano la interviniera en agosto de 2021 para -según reconoció la Superintendencia de Sociedades- "subsanar una situación crítica de orden jurídico, contable, económico y administrativo".

Se trata, sin duda, de una empresa clave para la producción agrícola colombiana. La firma vende grandes volúmenes de ácido nítrico, ácido sulfúrico, sulfato de sodio, yeso, carbonato de sodio, azufre, soda caustica, ácido fosfórico, amoníaco, metanol y agua amoniacal. Algunos de esos insumos son imprescindibles para una amplia gama de industrias, como la producción de medicinas, alimentos, gaseosas, jabones, papel, detergentes, cemento y pinturas.

La compañía tiene muelles propios en Barranquilla y opera con dos complejos petroquímicos localizados en la desembocadura del Río Grande de la Magdalena y en Buenaventura, el puerto colombiano líder en comercio exterior. Pequiven compró Monómeros en 2006 cuando adquirió la totalidad del paquete accionario, a un consorcio de empresas públicas y privadas.

