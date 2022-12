La familia de la niña de 5 años que murió en el Hospital de Treinta y Tres afirma que denunciará a ASSE por “falta de atención" y "negligencia"

El pasado domingo 11 de diciembre una niña de 5 años murió en el Hospital de Treinta y Tres. Había consultado por un codo dislocado cuatro días antes, pero contrajo la bacteria del estreptococo y murió a causa de una infección generalizada, según afirmó a El Observador el director departamental de Salud, Quintín Olano.

Aunque el presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, aseguró que en el caso se cumplieron "todos los pasos", el Comité de Seguridad del Paciente (Cosepa) está investigando lo sucedido.

La familia, por su parte, tiene una versión distinta a la de Cipriani. La madre de Kimberly, Noelia Delgado, dijo a El Observador que presentará una denuncia contra ASSE después de Navidad por "falta de atención, negligencia por parte de los médicos y mala praxis".

Línea de tiempo

Todo comenzó el miércoles 7 de diciembre. Kimberly estaba jugando en el jardín, cuando se cayó y se dislocó el codo, contó su madre.

El padre de la niña la llevó al hospital al día siguiente. “Ahí le pusieron yeso, porque estaba quebrada, le mandaron causalón [un analgésico calmante, eficaz para el dolor y la fiebre] y para la casa”, continuó Delgado.

La niña siguió con dolor y el viernes volvió a consultar. Fue entonces que un traumatólogo la examinó y le recomendó a los padres volver en dos semanas.

Pero el dolor no se iba y el sábado, por cuarta vez, regresaron al hospital. Ese día a la niña le sacaron el yeso, pero el mensaje que le transmitieron a los padres fue que Kimberly "no estaba quebrada", contó la madre.

La madre agregó que los médicos no consideraron necesario internar a la niña y que colocaron una férula en vez de un yeso, por lo que volvió al hogar con tratamiento ambulatorio.

Para el domingo 11 de diciembre el cuadro de Kimberly empeoró. Según narró la madre, "seguía con dolor" y "no podía dormir". "Le dolía la panza, no comía, solamente líquido. Orinaba naranja".

Ese día los padres volvieron al hospital. Esperaron tres horas para ser atendidos. La madre le contó al personal que a su hija le dolían las piernas y la panza. Y recordó que la respuesta que recibió en el hospital era que probablemente se tratara de una "gripe". La recomendación fue que volviera a la casa y continuara con analgésicos.

Pero Kimberly seguía dolorida. “Se había quedado con las piernitas moradas. ‘La voy a bañar y me la llevo al hospital. Me la van a dejar internada, porque de ahí no voy a salir’”, pensó en ese momento la madre, tal como recordó días después.

La niña volvió a ser atendida, pero horas después murió, ya para la noche del domingo.

"Mala praxis"

La madre de la niña insistió en que se está ante un caso de "mala praxis y negligencia".

Entre otras cosas, apuntó al hecho de que al principio la niña fue diagnosticada con una fractura, pero días después le advirtieron que no estaba quebrada. La familia también señala que a la niña no se le hizo un examen de sangre o de orina hasta que el momento en el que falleció.

Olano había señalado a El Observador que la niña falleció al contraer la bacteria del estreptococo, ya que eso provocó que hiciera una infección generalizada que determinó su muerte. Al respecto, Delgado afirmó que ella lo único que recibió desde las autoridades médicas era que se trataba de “una bacteria fulminante”.

Por todo esto, la madre de la niña fallecida presentará una denuncia ante ASSE. “No le hicieron un análisis, un estudio... Horas esperando...”.

El lunes pasado, cuando se conoció el caso, Cipriani lamentó la muerte de la niña, pero aseguró que era una paciente con una "patología traumatológica" que había tenido una "complicación tardía".

El Observador se comunicó con la directora del hospital de Treinta y Tres, Norma Palacio, quien se rehusó a dar declaraciones hasta que termine la investigación oficial del Cosepa.