La fiebre mundialista se contagia: ¿cuánto sale ir a ver la final del mundo a Buenos Aires?

Luego de que Argentina venciera a Croacia por las semifinales de la Copa del Mundo, decenas de argentinos coparon Gorlero y también la explanada de la Intendencia de Montevideo. Junto a ellos algunos uruguayos se contagiaban de la euforia de sus vecinos. Algo que posiblemente se replique en la instancia final.

Sin dudas, el mejor lugar del continente para palpitar la final del mundial será Argentina. Es por ello que desde El Observador se presenta una guía práctica con costos a tener en cuenta para vivir una final mundialista en la casa de sus protagonistas.

Pasajes

La alta demanda ha hecho que los uruguayos agotaran las tarifas económicas y express de Colonia Express para ir hacia Buenos Aires en el fin de semana. Para llegar a la capital argentina desde Montevideo este viernes, la empresa cuenta con pocos lugares solamente en la frecuencia de tarifa express que parte a las 14:30 horas y llega a la capital a las 19:15 horas a $ 3.813. A su vez hay disponibles tarifas clásicas de $ 4.246 saliendo este viernes a las 7:00, 13:00 (a $ 2.893), 14:30 y 17.00 horas.

Para el día sábado las frecuencias se encuentran agotadas, excepto pocos lugares que quedan para las 7:00 horas a $ 2.893 y dos opciones de $ 1.797 y $ 2.027 que salen a las 17:00 horas.

Al respecto del regreso, para el mismo domingo de la final, solo quedan dos opciones que salen 18:30 horas de Buenos Aires y llegan 22:15 a Uruguay. Mientras que, para el lunes 19 hay posibilidad de retorno solamente a las 12:50 horas (por $ 2.767 o $ 3.077).

En el caso de la empresa Buquebus hay disponibilidad para todas las frecuencias. Saliendo el sábado a las 7:00, a las 11:00, a las 13:46, las 18:16 y a las 19:30 horas. Los precios van desde $ 3.389 a $ 7.372, dependiendo de la categoría que se elija para viajar.

Los pasajes de regreso para el domingo en la frecuencia en clase turista a las 18:45 horas está agotada, pero sí puede retornarse pagando clase business a $ 4.741 o en primera por $ 4.843.

También están todos los buques disponibles para el día lunes 19 (a las 7:15, 8:15, 12:15, 16:00 y 18:45 horas).

En lo que refiere a la oferta aérea existe la posibilidad de viajar a través de Aerolíneas Argentinas el viernes y sábado por US$ 96 el tramo. El regreso puede ser en la noche del domingo por US$ 109 o el lunes por US$ 159 saliendo a las 20:00 horas (aunque quedan pocos asientos) y US$ 96 partiendo a las 22:25 horas.

Alojamiento

Los costos de las opciones para hospedarse dependen de la ubicación elegida y de la categoría del hospedaje. Un hotel en microcentro como el Exe Colon tiene un valor de $ 7.309 por persona por noche, según Booking.

Una opción más exclusiva es Illum Experience Home en Palermo, un cuatro estrellas cuyo valor es de $ 21.669.