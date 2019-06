La foto del cordero y un pedido de debate: el cruce de Andrade y Da Silva en el Parque Rodó

"Ternera". Esa fue la respuesta que dio en 2018 Oscar Andrade, precandidato a la presidencia por el Frente Amplio, cuando en el programa de Canal 10 Consentidas le preguntaron cuál era el nombre de la cría de la oveja. El error tuvo una pequeña repercusión en aquel momento, pero lógicamente con el tiempo se apagó. Lo que Andrade no imaginó es que un domingo de sol, militando para su campaña junto a otros colegas en el Parque Rodó, esa pifia volvería a aparecer.

El encargado de desenterrarla fue el senador nacionalista Sebastián Da Silva. Él también estuvo este domingo en el Parque Rodó, militando para una de las listas de Luis Lacalle Pou. Cuando Da Silva vio que Andrade se aproximaba al puesto de los blancos, esperó a estar cerca, le dio la mano y sacó una hoja que tenía plegada entre unas listas. "¿Ves? Esto es un cordero y una oveja...", le dijo, mientras le mostraba la imagen de los animales.

Andrade enseguida se desentendió de la situación y, un poco molesto, lanzó su defensa: "¿Debate tu candidato?". Da Silva hizo caso omiso al reto con un "cuando gane" y le quiso entregar la hoja, mientras le decía "quedátelo, está bueno si querés ser presidente". Y tras esto ambos se separaron.

Según dijo Da Silva a El País, desde la emisión de aquel programa de Consentidas ambos han tenido varios encontronazos en Twitter sobre el tema. "Lo tenía impreso para cuando me lo encontrara", dijo el senador al medio. "Me dijeron que estaba Andrade y fui corriendo a la camioneta a buscarlo (...) Un candidato a la presidencia no puede desconocer sobre el mayor rubro económico de el país que es la ganadería".

"Si quiere hablar con propiedad tiene que saber, está en la tapa del libro", agregó, y luego aseguró que todo el episodio fue "un chascarrillo".