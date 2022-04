La heredera de Zara: Marta Ortega se hace cargo de un imperio de 6500 tiendas en tiempos de guerra

Marta Ortega solo tiene 38 años, es la menor de los hijos del multimillonario Amancio Ortega y este viernes se transformó en al heredera de unos de los imperios de la moda más grandes del mundo: Inditex, el grupo español dueño de Zara pero también de Massimo Dutti o Stradivarius.



Finalmente llegó el día y la joven asume como la nueva presidente no ejecutiva de Inditex iniciando así una nueva era luego de 17 años de liderazgo de Pablo Isla, el número uno -hasta 2011 como CEO y luego como presidente- q ue logró grandes resultados par el grupo y fue elegido como el Mejor CEO de la década.

Isla, que dejó todos sus cargos y abandonó la empresa para iniciar una nueva etapa profesional aún sin desvelar, será sustituido por el tándem Ortega y de Óscar García Maceiras, quien ocupará el lugar de CEO.

Ambos deberán convencer a los mercados de apoyar el plan que tienen para estas épocas de economía de guerra.

DESAFÍOS A CORTO PLAZO

Según analizó el diario español Expansión, algunos de los retos que tendrá la heredera son inmediatos, mientras que otros tienen un carácter más estratégico y de largo recorrido.

Entre los primeros aparece convencer a los mercados. Inditex cayó un 33% en Bolsa desde que se anunció la salida de Isla y los nuevos nombramientos.

Isla fue el hombre que llevó expandió el grupo a Asia y Estados Unidos. El año en que Amancio Ortega abandonó la presidencia para dársela a Islas en 2011 -previamente era CEO-, la compañía facturó 13.793 millones de euros y obtuvo un beneficio de 1932 millones. Su hija toma las riendas de una empresa con unas ventas de 27.716 millones de euros y un resultado neto de 3243 millones en su último ejercicio, aún impactado por la pandemia.

El grupo duplicó su tamaño en términos de negocio, pero además tiene casi 1000 tiendas más (6477 frente a 5527), pese a haber cerrado más de 1000 en los últimos años; tiene presencia en 13 nuevos mercados con establecimientos físicos (95 frente a 82); y sumó 55.000 empleados a su plantilla en este tiempo (165.000 frente a 109.500).

Sin embargo, a la vez que se hicieron los cambios sucedieron otros hechos ajenos a la empresa, y que la afectan directamente, como la guerra en Ucrania y la aceleración de la espiral inflacionaria, lo que pone en duda la evolución del consumo y el crecimiento económico en Europa.

Rusia era el segundo mercado de Zara , luego de España, donde cerró hace algunas semanas 502 tiendas y también su operación de venta online.

Este jueves, Inditex perdió un 5% en Bolsa tras los malos resultados del inicio de 2022 presentados por H&M , que sembraron inquietud sobre la evolución del sector. Esta circunstancia hará que Marta Ortega estrene su presidencia con Inditex con el valor relegado al segundo puesto del Ibex por capitalización tras Iberdrola.

La inflación y la guerra son dos cuestiones que pueden marcar todo el ejercicio 2022. I nditex reconoció un impacto directo del 10% en su resultado operativo por culpa del conflicto , pero la gran amenaza es cómo puede afectar al consumo en el resto de Europa, donde Inditex genera casi dos tercios de su negocio.

ESTRATEGIA A LARGO PLAZO

Inditex ha hecho bien la tarea hasta el momento. Logró una gran recuperación tras la pandemia y con fuertes inversiones integró su modelo entre el online y las tiendas físicas.

Según Expansión, si bien Inditex es líder en su sector la aparición continua de nuevos rivales como la china Shein obliga a mantener la guardia alta. Por otro lado, el negocio de la moda está muy atomizado lo que representa grandes oportunidades de crecer.

El próximo plan inversor, que se inicia en 2023, dará las primeras claves de la visión a largo plazo de la nueva cúpula.

Mientras tanto, este viernes, el día en que Marta Ortega asumió envió una carta a los trabajadores del grupo pidiéndoles "apoyo y paciencia" .

"Os pido vuestro apoyo y paciencia mientras sigo aprendiendo de todos cada día y que, con el mismo entusiasmo y exigencia de siempre, mantengamos vivos los valores de tolerancia, respeto y humildad que nos han caracterizado hasta ahora", señala la nueva presidente que recuerda: "He nacido y crecido en Inditex, y no ha habido un solo momento de mi aún corta carrera en el que no me haya sentido abrumada por la involucración, profesionalidad, espíritu de superación y sobre todo humanidad de cada uno de vosotros".Z

