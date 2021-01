La historia de los Sex Pistols llegará a la pantalla en una serie dirigida por el responsable de Trainspotting y Quién quiere ser millonario

Los Sex Pistols son uno de los íconos ineludibles del rock y del movimiento punk que emergió en el Reino Unido durante los años 70. Con canciones como Anarchy in the U.K., God save the Queen y Pretty Vacant se convirtieron en una referencia que dejó un legado más allá de su época. Esos tiempos serán retratados ahora en una miniserie de seis episodios, que tiene al frente a Danny Boyle, director de películas como Trainspotting y la oscarizada ¿Quién quiere ser millonario?, y que viene de otro proyecto musical: Yesterday, la película de 2019 que tiene como eje la música de los Beatles.

Boyle estará al frente de este proyecto para el canal FX en Estados Unidos y ya tiene a buena parte de su elenco, según publicó el sitio Entertainment Weekly. Aunque esta no será la primera vez que los Sex Pistols son retratados en un proyecto de ficción, ya que existe el antecedente de la película de 1986 Sid & Nancy, enfocada en el turbulento romance entre el bajista Sid Vicious y Nancy Sprunger, esta vez el relato estará centrado en otro integrante del cuarteto, el guitarrista Steve Jones. Su libro de memorias, Lonely Boy: tales from a Sex Pistol será la base de esta miniserie, que se llamará Pistol. Jones fue uno de los fundadores de la banda, cocompositor de sus canciones, y hasta bajista ocasional en el estudio, dado el escaso conocimiento musical de Sid Vicious. Luego de la disolución del grupo tuvo una larga trayectoria, primero con el grupo The professionals (integrado también por Paul Cook, baterista de los Sex Pistols), como solista, integrando las bandas de Iggy Pop y Bob Dylan, entre otros, y como parte de la banda Neurotic Outisders, que formó junto a dos exmiembros de Guns N' Roses y otro de Duran Duran. Jones estará interpretado en la serie por Toby Wallace, parte del elenco de la serie de Netflix The Society. Anson Boon (1917) será el cantante Johnny Rotten, Louis Patridge (Enola Holmes) encarnará a Vicious, y Jacob Slater será el baterista Paul Cook. En tanto que Fabien Frankel interpretará a Glen Matlock, el primer bajista de los Pistols. La cara más conocida del elenco es la de Maisie Williams, que interpretó a Arya Stark en la serie Game of Thrones, y que aquí tendrá el papel de Pamela Rooke, una modelo e ícono estético del punk. Nancy Sprunger también estará en la serie, encarnada por Emma Appleton. "Imagínense meterse en el mundo de The Crown y Downton Abbey con sus amigos y gritarles sus canciones y su furia a lo que representan", comentó Boyle en el comunicado oficial de anuncio del proyecto, que aún no tiene fecha de estreno. "Ese es el momento en el que la sociedad británica y su cultura cambiaron para siempre. Es la detonación de la cultura callejera británica. Donde los jóvenes comunes tenían el escenario y liberaron su furia y su estilo. Y todos tenían que mirar y escuchar, y los temían o los seguían".