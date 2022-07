La historia del agresor del barrio Reus: amenazas a la familia, un incendio simulado y un negocio que terminó de arruinarlo

Pablo Bonanatta, el hombre abatido por la policía en el barrio Reus tras disparar a tres personas y atrincherarse estaba resentido con su familia porque lo habían denunciado por violencia doméstica —denuncia que derivó en que estuviera preso por diez meses— y porque quería que le dieran un dinero que consideraba le correspondía, según contó su abogado, Juan Carlos Fernández Lecchini, en el programa La Pecera de Azul FM.

El agresor se atrincheró en el comercio Niky 3, de ropa interior femenina, propiedad de su hermano, que estaba de viaje en Miami. Allí estaba trabajando su hermana, una de los dos heridos graves que resultaron del ataque.

“Yo, como amigo, lo estaba esperando”, dijo Eduardo, uno de sus amigos, que en diálogo con La Pecera aseguró haber tenido una relación de "toda la vida" con el fallecido. En este sentido, recordó una conversación que tuvo con él en febrero: "Si no me ayudan—dijo el hombre en referencia a sus hermanos, según Eduardo— los liquido”. “No razonaba. Era un tipo que ya se había cerrado", afirmó.

Esta conversación tuvo lugar cuando fracasó un negocio de importación de zapatos desde Argentina que había emprendido el agresor. Al respecto, su amigo Eduardo dijo que lo había ayudado. “Quedé en bancarrota por él. Lo apoyé con US$ 5.000 dos años atrás con los zapatos, y él no me pudo pagar. Vino el covid, cerró la zapatería, la importación de Argentina: lo dejaron tirado”, contó.

Por ese negocio de zapatos había sido denunciado por un cliente luego de que el producto que le llegó no era el que había ofrecido. “El lunes pasado él tenía que presentarse (ante Fiscalía)”, sostuvo Fernández Lecchini, pero no lo hizo. “No quiero presentarme, tengo un mal presentimiento”, le dijo.

Por otro lado, el abogado dijo que "nunca" se le "pasó por la cabeza", que su cliente fuera hacer algo así.

Las advertencias

Sin embargo, la abogada del hermano, dueño del local donde sucedieron los hechos, dijo que el conflicto familiar venía de "larga data" y que el fallecido había sido denunciado por amenazas a sus parientes. “Hace más o menos 10 meses volvimos a hacer una denuncia”, agregó la abogada Laura Robatto, que arribó al lugar durante el operativo. "Ya había agarrado armas", comentó.

La situación se mantuvo sin avances, hasta que la hermana hizo una denuncia.

“Cuando se sumó la hermana a la denuncia, ya cambió, porque era una mujer que denunciaba a un hombre. Esto cambio la naturaleza del asunto”, señaló el abogado, que recordó el diálogo con la fiscal del caso: "No tenemos prueba de lo que hablaron, doctora”, le dijo el abogado. “Todo es violencia doméstica ahora", fue la respuesta de la fiscal, según Fernández Lecchini.

En aquella ocasión terminó preso por diez meses y resentido con su familia. “Yo no les hice nada. Intentaron una amenaza de denuncia y la fiscal la llevó. Entonces yo no me puedo olvidar de eso”, decía, de acuerdo a su abogado.

Asimismo “pretendía que los hermanos le dieran dinero por un tema de negocios o por un tema de herencia familiar". "Creía tener reclamos contra ellos válidos”, señaló. “Que había un dinero que le correspondía a él, que no lo estaban dando; que estaban demorando la entrega”, dijo.

La otra cara del agresor

Su amigo Eduardo, que lo apoyó económicamente, dijo que ese era el tipo de relación que se tenía con el fallecido. "Él te ayudaba, vos lo ayudabas”, aseguró. Incluso, era "demasiado generoso". “La gente que tenía al lado no servía para nada. Todo el mundo le sacaba”, indicó. Según Eduardo, hasta ayudó económicamente a su hermano.

En cualquier caso, para el amigo, el declive llegó cuando el fallecido perdió las elecciones presidenciales del club de Liverpool. “Él perdió con Palma por un voto las elecciones. Para mí, que fue el declive total para él”, opinó.

El incendio

El hombre había estado también involucrado en una causa judicial a partir del incendio de un negocio que tenía, y por el cual emprendió una serie de protestas públicas frente a la sede de la empresa Porto Seguros, a la cual le reclamaba el cobro del seguro. Pero según la investigación judicial, fue el mismo dueño quien provocó el incendio con el fin de cobrar el seguro, por lo cual terminó procesado.

Sobre los hechos del miércoles, Fernández Lecchini agregó: “Nos pusieron a comunicación por celular y básicamente le pedí que se entregara así arreglábamos este tema en los juzgados”, dijo .

"Le decía que pensara en él, en la familia, en las cosas que le quedaban por delante”. “Habíamos tenido una conversación hacía unas semanas y le dije: 'Mire que tenemos que terminar aquella conversación, Pablo, ¿se acuerda?'".

"Sí, sí, me dice".

“Dijo que lo iba a pensar —recordó el abogado— que lo iba a decidir él mismo”.