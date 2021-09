La huelga en Twitch a la que se sumó Ibai Llanos, AuronPlay y el "tata" uruguayo de internet

Decenas de streamers de Twitch realizaron este miércoles una huelga contra la plataforma para que lleve a cabo acciones que limiten las incitaciones al odio.

"#ADayOffTwitch":

Por la iniciativa de streamers y sus comunidades de no utilizar @Twitch el día de hoy, buscando que mejoren sus políticas de protección de creadores. pic.twitter.com/S7hd0htwML — ¿Por qué es Tendencia?  (@porktendencia) September 1, 2021

El reclamo general exhorta a la plataforma de Amazon a llevar a cabo un debate público con los creadores afectados para desarrollar e implementar herramientas que combatan el abuso en la plataforma.

Además, instan a que se creen opciones de protección, permitiendo a los creadores de contenido a limitar la actividad de cuentas que agreden a los creadores de contenidos.

Otro aspecto que solicitan es eliminar la posibilidad de enlazar más de tres cuentas de Twitch a una sola cuenta de mail. "Actualmente, cualquiera puede usar un solo mail para registrar un número de cuentas ilimitado", comentan en un banner que se ha viralizado en las redes sociales.

Asimismo, piden que la plataforma "sea más transparente" en las acciones llevadas a cabo para proteger a los creadores de contenido.

El impacto en la comunidad y en Uruguay

Uno de los streamers más populares que se unió a esta huelga fue AuronPlay. "Hoy toca descansar y apoyar a nuestros compañeros", tuiteó.

Así es amigos.

Hoy toca descansar y apoyar a nuestros compañeros #ADayOffTwitch.

Tortilla hoy no permitirá hacer streams en nuestros servidores.

Nos vemos mañana 🤍 https://t.co/2ImqNiqnVX — Auron (@auronplay) September 1, 2021

Ibai Llanos, otro de los streamers más populares de habla hispana, también se unió a este día en solidaridad con el resto de sus colegas.

Ibai también se suma a la huelga de mañana #ADayOffTwitch pic.twitter.com/Mv37P2VrHx — alba ✨ (@noisyalba) August 31, 2021

Otro streamer muy conocido, apodado ElRichMC, dio otros motivos además de la incitación al odio de muchos usuarios.

Esta es mi opinión sobre #ADayOffTwitch.



Repito, Twitch ya está tomando acciones sobre las raids de odio y el botspamming.



Os ruego, sobre todo a streamers, que leáis este mensaje. pic.twitter.com/cLjk5EZtrx — Rach (@ElRichMC) September 1, 2021

Robertson Escuotto, más conocido por el apodo Tellier50, es el "abuelo" de internet. El uruguayo ha cobrado notoriedad en el último año por ser uno de los pocos jubilados gamers que transmiten sus partidas a través de Twitch.

Hoy me sumo a #ADayOffTwitch por lo que no prendo, ojala se termine toda la toxicidad que hay en la plataforma. — TELLIER_50 (@tellier_50) September 1, 2021

Este miércoles, decidió no "stremear". "Hoy me sumo a #ADayOffTwitch por lo que no prendo, ojalá se termine toda la toxicidad que hay en la plataforma", pidió.