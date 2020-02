La inmovilidad de los políticos

Por Eduardo Rodas

¿Por qué insisten con estar? Hace tiempo que vengo pensando en mi jubilación aunque aun me faltan algunos años pero me imagino muchas cosas: tener tiempo libre para hacer lo que quiera o no hacer nada según el día. Ir a pescar, caminar por la playa con quien amo, ir a buscar a mis nietos al jardín o llevarlos a la escuela...

Por qué escribo sobre esto se preguntarán. Por algunas personas que veo en los informativos desde hace tantos años cada día. Algunos expresidentes, ministros, senadores, diputados, intendentes, ediles de todos los partidos.

¿Hasta cuándo quieren estar en el “ruido”? ¿Qué les hace pensar que son imprescindibles? ¿De dónde sacaron la idea que son tan necesarios para el país? ¿De verdad se creen que gente más joven no puede aportar desde el lugar que están ocupando ellos? ¿Es por dinero? ¿No acumularon desde hace tantos años miles o millones de dólares? ¿No son dueños ya de muchas propiedades en ciudades y en el campo? ¿Es por ego que insisten? ¿De verdad les gusta ser interpelados por la oposición, cuestionados por la gente? ¿Molestados por periodistas? ¿Les gusta que los insulten en alguna esquina?

Suelen comentar la preocupación que despierta en ellos los jóvenes pero no ceden espacio. Algunos son profesionales en ingeniería, en medicina, en arquitectura (muchos otros no estudiaron nada, fueron guerrilleros, estuvieron muchos años presos pero una vez liberados y ocupando puestos de gobierno, han juntado una buena suma de dinero pero siguen pretendiendo cargos en el Estado).

Insisten con estar en la Cámara de Diputados, en el Senado. Hasta hay un caso muy conocido de un exintendente arquitecto ocupando una banca de edil.

¿Será porque necesitan tener fueros parlamentarios que no quieren dar un paso al costado?

En la función pública a los trabajadores no se les permite continuar más allá de los 70 años. Los jubilan. Sin embargo, se permite a compatriotas de 75, 80 o más años seguir percibiendo ingresos del Estado como ministros, senadores, diputados, intendentes, presidente...

Las murgas también son otra curiosidad. Históricamente basan su canto en la crítica pero jamás le cantaron una estrofa a este tema y tampoco ningún partido político escuché que planteara jamás esta inquietud.



En la próxima elección departamental de Montevideo se presentarán dos candidatos ingenieros y un médico. Uno perdió una elección nacional y le llovieron críticas por su derrota de propios y de ajenos. Otra perdió precisamente con ese perdedor la elección interna y el médico pretende dejar de lado una profesión con la cual puede ayudar a mucha gente. Seguramente en los tres casos, estudiaron por vocación, ejercieron su profesión y hasta podrían ser buenos docentes pero les gusta más ser intendente. Me resulta sorprendente. Y me intriga sobremanera tratar de entenderlos.

Hay y hubo candidatos a intendencias que no fueron electos ni siquiera diputados, es decir que precisaban menos votos para alcanzar esa banca que para el sillón municipal y aun así insisten. Y otros que dicen que no serán candidatos y regresan sobre sus palabras y nuevamente se postulan.

Son como un boomerang: siempre vuelven. Otra curiosidad en saber cómo llegan a esos puestos de encabezar las listas. No lo hacen por la fuerza. Otras personas los impulsan a que sigan. Los proponen. Los siguen. Los aplauden. No les cuestionan nada. Ni los errores ni la insistencia por estar.

¿Será como dice el dicho que la culpa no es del chancho sino de quien le rasca el lomo?

Para finalizar sugerir que busquen en YouTube un viejo tema de Joan Manuel Serrat titulado “A usted” del que solo dejo algunos pasajes porque creo que vienen al caso : ¿No le gustaría no ir mañana a trabajar y no pedirle a nadie excusas, para jugar al juego que mejor juega y que más le gusta...? / ¿No le gustaría ser capaz de renunciar a todas sus pertenencias, y ganar la libertad y el tiempo que pierde en defenderlas...? / Antes que les den el pésame a sus deudos, entre lágrimas, por su irreparable pérdida y lo archiven bajo una lápida.