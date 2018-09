La intendenta Adriana Peña apoya la candidatura de Larrañaga

Los últimos vientos del invierno del 2017 parecen estar soplando a favor del líder blanco Jorge Larrañaga (Alianza Nacional), y sus allegados esperan que ese empuje lo ayude, cuando llegue el próximo invierno, a ganar una elección interna nacionalista que le ha venido resultando esquiva. Al considerable respaldo que ha recibido al encabezar la campaña Vivir sin Miedo lanzada a finales del otoño, Larrañaga sumó en estas horas el respaldo a su candidatura de la intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, informaron a El Observador fuentes del sector.

Peña era uno de los dirigentes que se había alejado de Larrañaga luego de las pasadas elecciones nacionales pero, a diferencia de los jefes comunales de Maldonado, Cerro Largo, Tacuarembó y Treinta Tres que formaron su propia agrupación, la intendenta de Lavalleja se mantuvo independiente. Y el paso dado en estas horas representa para los larrañaguistas una señal de que las cosas no le están yendo nada mal al hombre nacido en Paysandú por más que Luis Lacalle Pou (Todos) sigue liderando las encuestas en la interna blanca.

Peña ya había coincidido con Larrañaga al apoyarlo en su recolección de firmas para reformar la Constitución con el fin de establecer el cumplimiento efectivo de las penas para que en casos de delitos graves los delincuentes no puedan obtener beneficios que les permitan salir antes de tiempo de prisión; para habilitar la reclusión permanente revisable a los 30 años en delitos gravísimos como homicidios múltiples o violación y homicidio a menores; para permitir que la legislación regule los allanamientos nocturnos en lugares donde se sospecha “fundadamente” que se están cometiendo delitos; y para crear una Guardia Nacional con 2000 militares entrenados para que colaboren con la policía.

Sumas y restas

Al encabezar esa campaña para implementar más medidas contra la inseguridad, Larrañaga quedó en la casi orfandad cuando los otros líderes del Partido Nacional le dieron la espalda. Y, pese a que fue acompañado por diferentes dirigentes tanto blancos como de los demás partidos, Larrañaga no entiende por qué sus correligionarios más encumbrados le dieron la espalda.

“Los que dicen no estar de acuerdo, (Luis) Lacalle Pou, Verónica Alonso, el propio (Enrique) Antía que no acompañan esta reforma, no toman en cuenta que hoy el país necesita de cambios contundentes, que si no los hacemos la gente nos va a pasar por encima. Los que están en contra no plantean una alternativa”, dijo Larrañaga este fin de semana a Montevideo Portal mientras encabezaba la recolección de firmas en varios barrios de la capital. Una encuesta difundida este lunes en VTV por el grupo Radar, señaló que, dentro del Partido Nacional, un 83% respalda la iniciativa. Incluso, un 65% de los que votaron a Lacalle Pou en las pasadas elecciones respaldan hoy la iniciativa de Larrañaga.

“Estamos asistiendo a la rebelión del ciudadano, que frente a un Estado que no cuida a su gente, ha visto esta iniciativa como un instrumento para hacer un cambio en materia de seguridad”, dijo Larrañaga a El Observador durante esa movida. El líder blanco tiene hasta el 26 de abril próximo para entregar en la Corte Electoral las firmas del 10% (unas 300 mil) de quienes figuran en el registro cívico, y que habilitarían plebiscito que se votará junto a las elecciones nacionales. Por ahora llevan recolectadas 140 mil rúbricas.