Justicia habilitó el estreno de Muñecas de piel, la obra inspirada en la Operación Océano

La obra Muñecas de piel, de la dramaturga uruguaya Marianella Morena, ha sido cruzada a lo largo de la semana por varias palabras que, usualmente, no asociamos demasiado al teatro uruguayo: denuncia, recurso de amparo, abogados, justicia, censura. Y esto ha sido así porque la pieza, inspirada en la Operación Océano –el proceso judicial que investiga los casos de explotación sexual a menores en el país y que tiene a más de treinta hombres imputados– y que tenía su estreno programado para este jueves, ha quedado en suspenso hasta hoy: sobre el mediodía, la Justicia uruguaya resolvió habilitar el debut de la puesta en escena del espectáculo, que finalmente podrá encarar la primera función como estaba previsto: a las 21.30 horas en la sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional del Sodre.

Según pudo saber El Observador a través de la producción de la obra, la jueza de familia María Alejandra Álvez Marquisa sentenció de manera favorable la realización de Muñecas de piel, que tendrá diez funciones hasta el 8 de agosto y que tiene entradas agotadas.

Desde el principio, la obra ha había sido definida por Morena como una ficción que se inspira en uno de los tantos hechos que se enmarcaron en la operación: el hallazgo del cuerpo de la menor Aldana Bonsigniore en el arroyo Solís Chico el pasado 20 de marzo de 2020, algo que luego se constató como suicidio.

En la web del Auditorio del Sodre, Muñecas de piel se presenta así: "Desde la fiscalía al teatro. Operación Océano es un caso paradigmático en Uruguay, que marcará un hito dentro de la jurisdicción de delitos sexuales. La dramaturgia reúne testimonios reales, entrevistas a fiscales, Interpol, víctimas, formalizados, documentos legales, en un marco performativo musical y teatral. Los personajes irán hasta el extremo de sí mismos, en un combate escénico forzando los estereotipos. El espectador/cliente/voyeur elige por catálogo online o físico, y busca el mejor producto para alquilar por un rato".

La familia de Bonsigniore, tras ver la publicidad de la obra y de enterarse del argumento de Muñecas de piel, presentó un recurso de amparo contra la producción y la sala que tenía previsto exhibir la obra, y publicó un comunicado el pasado sábado 22 de julio.

"El afiche y el resto de los componentes de la difusión indican que se trata de la víctima que representamos", dice el escrito firmado por cuatro abogadas de la familia.

"No se trata de censura ni de promover acciones para que la obra no se realice. Celebramos el arte que refleja las problemáticas de nuestra sociedad, siempre con el cuidado y el respeto. Y sobre todo sin que se vulneren derechos ni se utilice información de las víctimas sin consentimiento directo de su familia. El único propósito de la familia es evitar que se utilicen datos personales de la víctima fallecida (su nombre, todo lo que respecta a su vida y las circunstancias de su muerte) con fines comerciales o artísticos", agrega.

El lunes de esta semana, Morena, representantes del Sodre y la productora Lucía Etcheverry declararon ante la jueza. Según publicó Búsqueda en su edición de este jueves, en esa audiencia se pidió ver un guion del espectáculo y poder asistir a uno de los ensayos, algo ante lo que la directora se habría negado.

Más tarde, Morena –que ya ha abordado otro tópicos tangenciales a hechos reales, como en Enemigo del pueblo, su último trabajo basado en un texto de Henrik Ibsen y adaptado al conflicto con UPM– publicó un descargo en sus redes en el que tocó varios puntos relativos al caso.

"Mi obra está basada e inspirada en Operación Océano, sobre casos de explotación sexual a menores de edad. La causa está abierta e involucra a personas de todas las clases sociales. Es un tema que nos interpela como sociedad, pero más que nada: nos duele. Pero además nos incomoda, nos desajusta, nos divide. Entonces aparece estos de los bandos: de un lado o del otro. No, deberíamos ponerlo ahí, mirarlo y asumir: nos cuesta demasiado hablar de estas cosas. Es necesaria la honestidad para una transformación real, negar la realidad porque nos duele no habilita ninguna posibilidad de cambio, es más, la maquilla, la oculta, volvemos a instalar estrategias de ocultamiento. Nos mentimos en la cara", escribió la dramaturga.

"Este proyecto nace de mi sensibilidad artística que he desarrollado durante años colocando y rescatando las víctimas, en su mayoría mujeres, puedo citar: Antígona Oriental, con mujeres expresas políticas de la última dictadura militar. Naturaleza trans, con chicas trans, para citar dos ejemplos. Siempre me ha conmovido la injusticia, es mi motor dramático, el eje central de mi trabajo. Entiendo y empatizo con el dolor de las familias de las víctimas, de las víctimas de Operación Océano y de las familias del mundo entero que han sufrido el abuso. Hago esta obra para que no se repita el abuso y la explotación sexual de menores. Hago esta obra para que no haya más víctimas. Hago esta obra para que no haya más muertes", agregó.

Por otro lado, el periodista Antonio Ladra, encargado de la investigación de fondo para la obra y que ofició de nexo entre Morena y la fiscal Darviña Viera –encargada de la investigación de los casos de explotación–, también habló con Búsqueda sobre el caso en la previa a la sentencia.

“Uno puede estar preparado para recibir algún tipo de presión del lado de los imputados, pero no de las víctimas, porque este trabajo está del lado de las víctimas”, dijo Ladra. “Es una obra de denuncia y la investigación que hice está centrada en la explotación sexual; trasciende el caso local y va a lo universal. Funciona en cualquier parte del mundo. Es un caso que ha influido muy fuerte en la opinión pública y que nos cuestiona mucho a los hombres”.

La situación de Morena y Muñecas de piel también recibió apoyos por parte del rubro, entre los que se encuentran la Sociedad Uruguaya de Actores.

"Es inconcebible para nosotr@s, como artistas, cualquier medida que implique injerencia del Estado o privados, que limite el normal desarrollo del arte. Manifestamos nuestra solidaridad con las víctimas y sus familiares y somos conscientes de que es el espíritu de tod@s l@s artistas involucrad@s", expresa el comunicado.