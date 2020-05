La música sigue sonando: once discos uruguayos que salieron durante la pandemia

La música uruguaya, como la de prácticamente todo el mundo, fue una de las primeras víctimas de la pandemia de coronavirus, dado que provocó el final abrupto, al menos por un tiempo, de la posibilidad de realizar espectáculos, giras y presentaciones. Los artistas se las han ingeniado para mostrarse e interactuar con su público a pesar de la veda de shows, a través de presentaciones a través de las redes sociales, y festivales virtuales.

Todavía no hay un regreso previsto a las dinámicas del pasado en cuanto a los escenarios, aunque hay algunas ideas. De hecho, hay señales que indican que los espectáculos con el público en sus vehículos serán una opción viable, incluso en Uruguay, con la instalación de dos autocines en el Aeropuerto de Carrasco y el faro de Punta Carretas, que permitirían también realizar espectáculos musicales para reactivar el movimiento cultural en Montevideo.

Aunque eso aún no se ha concretado, hay algo que se ha mantenido a lo largo del desarrollo de la pandemia: los discos. La predominancia de los medios digitales ha hecho que los artistas que ya tenían sus materiales grabados hayan podido lanzar de todas maneras los álbumes que tenían previstos, lo que ha permitido que al menos esa pata del vínculo entre artistas y público, así como la posibilidad para los músicos de mostrar su trabajo y generar algunas ganancias, siguió abierta.

Este es un repaso por algunos de los trabajos que se han publicado en las últimas semanas, de distintos géneros, pero que reflejan que, aunque buena parte de la industria del espectáculo y el entretenimiento se haya frenado en seco, la música sigue sonando.

Los sueños de los otros – Mariano Gallardo Pahlen

Darle play a este disco es meterse en una ensoñación. Que no se malinterprete, no es un disco soporífero ni agotador, sino una pequeña joya cargada de luz y tranquilidad, ideal para escuchar durante el desayuno, enseguida de levantarse, o durante un viaje por carretera. El doblete de apertura con Las mañanas y Lluvia parece fugado del Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, pero aunque la influencia beatle es clara en esas canciones (y en todo el disco), lejos de quedarse en una imitación hay también otras sonoridades y referencias. Un puñado de canciones extensas que invitan a perderse en ellas y a no querer salir más.

Otras canciones en vivo en Latinoamérica – No Te Va Gustar

Desde 2019 NTVG está celebrando sus 25 años de trayectoria con el proyecto Otras Canciones, en el que han repasado y reversionado todo su repertorio trasladándolo al formato acústico. Esas versiones son las que integran este disco en vivo, grabado durante la gira continental que han llevado adelante desde el año pasado, y que de hecho se vio interrumpida por la llegada de la pandemia de coronavirus a la región. Mientras la banda prepara su nuevo material, aquí se repasan algunos clásicos y rarezas. Se destacan La única voz, Mi demente, y la versión de Té para tres, de la banda argentina Soda Stereo.

Una noche de rock en Medallo – Trotsky Vengarán

En la misma línea que No Te Va Gustar, la banda de punk rock decidió sacar como flamante disco en vivo (tan flamante que el disco fue publicado hace 24 horas, al momento de la publicación de esta nota) un registro de sus presentaciones más recientes en la ciudad colombiana de Medellín, a la que visitaron como parte de su última gira internacional, que los llevó también por México y Estados Unidos. Canciones infaltables en el repertorio del grupo como El alma en dos y Detrás del arco, así como algunos de los temas más recientes como 192 Manga son parte de este material, el cuarto en vivo de su trayectoria.

Don Padoshon – Clipper

Josefina Tomás, alias Clipper, es uno de los nombres en ascenso dentro de la fermental escena del hip hop uruguayo. La rapera, que tenía previsto participar en el festival español Primavera Sound como parte de la delegación uruguaya impulsada por el instituto Uruguay XXI, aunque el evento se pospuso para 2021, publicó este segundo disco que tiene la peculiaridad de estar separado en cuatro partes que se fueron publicando por separado en las últimas semanas. Aunque el rap uruguayo ya ha tenido sus coqueteos con la música electrónica, Clipper bucea en este trabajo en el hardbass, un subgénero procedente de Rusia y el resto de Europa del Este, una novedad para el panorama local. Con bases bailables, en las que además de la electrónica canta presencia la cumbia en la canción Bebé, es una colección de canciones festivas, pensadas para la pista más que para los auriculares, y que reflejan la creciente diversidad sonora no solo del hip hop local, sino de la música toda.

Primera isla - Samantha Navarro

Para ser justos, Primera isla no es un disco, sino un EP de tres canciones, y la primera parte del próximo disco de la cantautora, Amor, que se irá develando en este formato de “islas”, cada una de tres canciones, con una identidad propia, y que se publicarán en el orden inverso en el que fueron grabadas, lo que significa que esta tríada (Pulso redentor, Centeno y I love you), son las más recientes. Navarro se zambulle en el pop con estas tres canciones, que invitan a golpear el suelo con los pies y sacudirse un poco. La primera es una oda a Ricky Martin, la segunda es una canción de amor de Navarro a su hijo en un tono electropop al que es imposible resistirse, y la tercera es una canción de amor de pareja con aires ochentosos. Un primer adelanto prometedor, que muestra una faceta novedosa de una artista ya establecida.

La eternidad y sus tantos sentidos - Mariana Lucía

La cantautora estrenó a fines de marzo este álbum, un trabajo encantador y que hace de la sencillez y austeridad su bandera. La voz de la uruguayo-brasileña destaca por encima de las guitarras y percusiones que componen el grueso de los sonidos de este disco, en el que la maternidad es un tema recurrente, que está más explícito en las canciones Salvador y Cielo. Más allá de la calidez y la suavidad presente en varias de las canciones del disco, también hay lugar para otras más experimentales y electrónicas como La serie de Tai Chi, o la primera parte de Del libro de los muertos, una de las dos canciones en las que participa como invitado Martín Buscaglia.

Santa María Peligro – Santa María Peligro

Compuesta por algunos integrantes habituales del under y la escena indie montevideana, como Jhona Lemole (responsable del muy buen disco Monstruo Familiar), Bruno Berocay (hijo del escritor y músico Roy), y Santiago Pepe de la recomendable banda Desayuno continental, esta banda publicó este álbum debut, compuesto por ocho canciones que ya venían mostrando en público desde hace algún tiempo. Melodías hipnóticas, un aura densa y nocturna, así como puntos altos como las canciones Verte bailar, Una canción más y Fuego, lo convierten en una opción atractiva para los que aprecien este género, sean conocedores o no de los demás proyectos de los integrantes de la banda.

Tres reediciones digitales: Galemire, Taddei y Níquel

La música uruguaya viene desde hace un tiempo, afortunadamente, rellenando algunos baches de discos que hasta ahora estaban ausentes de las plataformas digitales de streaming. En las últimas semanas aparecieron dos discos clave, y un atractivo registro de un espectáculo en vivo, que dejan esas obras a apenas un puñado de clicks.

El primero es La iguana en el jardín, el primer disco de Claudio Taddei, que no solo lo puso en el mapa musical local, sino que también se terminó convirtiendo en una de las obras más influyentes y aplaudidas de la música nacional de las últimas décadas. Es el álbum que contiene Estoy contento, nena, su versión de Why did you do it? junto a Rubén Rada y la canción que da título al disco, y un disfrute del primer track al último.

Otro disco esencial que llegó al mundo digital fue Segundos afuera, de Jorge Galemire. Un artista que no tuvo el mismo destaque popular que otros de los colegas de su generación, pero ha sido resaltado por músicos y críticos como uno de los artistas de mayor calidad de la música popular nacional, y dueño de estilo propio e irrepetible, con una fusión de pop, candombe, jazz y rock. Segundos afuera, que hasta ahora era casi inconseguible ya que nunca había sido reeditado, es el segundo disco de su trayectoria solista, e incluye canciones como Sin saber por qué (con letra de Jaime Roos), La despedida y la hermosa Tus abrazos.

El sello discográfico Bizarro está reeditando gradualmente y de forma digital los discos que pertenecen al catálogo de la difunta compañía Orfeo. Entre la tanda más reciente se cuenta el álbum de Eduardo Darnauchans Nieblas y neblinas, de 1985, que es otra de las novedades uruguayas en plataformas. Es el disco más roquero y eléctrico del cantautor fallecido en 2007, con temas como La noche está muy oscura y Perdidos en la noche.

En otra línea, se publicó Blues al sur, un registro de un show de la banda Níquel junto al fallecido músico argentino Pappo, realizado en La Factoría en 1997, que fue encontrado por Jorge Nasser mientras buceaba en el archivo de la banda que prepara su regreso a los escenarios, aunque las fechas previstas para junio en el Auditorio Adela Reta serán reprogramadas. Son seis canciones grabadas en esa presentación, entre canciones del argentino, una de la banda uruguaya y dos estándares blueseros. La séptima canción es una grabación realizada en estudio, que hasta ahora estaba inédita.