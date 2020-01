La noche mágica de Fernando Martínez y sus ganas de seguir por varios años más

Que Dios es Enano lo sabe de sobra Malvín. Que Fernando Martínez es de esos jugadores tocados para ser decisivo en los escenarios más complejos lo sabe hasta la selección uruguaya. Y que a los 40 años sigue deslumbrando en la Liga Uruguaya de Básquetbol no solo lo sabe su actual equipo, Goes, sino también su clásico rival, Aguada.

Martínez, quien cumplió los 40 el pasado 9 de diciembre, fue enorme en su envase de 1,70 m para guiar con 33 puntos (le habían computado inicialmente 31) y 6 asistencias al misionero a un inolvidable triunfo clásico. En el Apertura, el Enano había marcado 32 tantos pero Aguada se llevó el triunfo en alargue.

Esa noche Martínez se acostó a las 5.40. “No hubo festejos”, confesó a Referí. “Nos volvimos juntos con el Tito (Nicolás Borsellino) porque vivimos cerca y comí tranquilo, solo, para bajar las revoluciones”.

El triunfo contra Aguada es para nosotros mismos que veníamos de tres derrotas feas, para toda la gente a la que le debíamos una victoria de esta clase y para el trabajo brutal que hacen los dirigentes", Fernando Martínez.



En ese viaje los dos soltaron el mismo suspiro: “Por un momento pensé que se nos venían como en el clásico pasado, pero esta vez lo cerramos mejor, aunque el partido parecía que no terminaba más”, reveló Borsellino.

La esposa e hija de Martínez estaban afuera veraneando. Su hijo mayor Tomás (19 años) lo esperó despierto y Thiago (17) dormía. Le sorprendió ver su ropa empapada y tirada en el medio de la casa. “Es porque prometió que si ganaban se tiraba con ropa a la piscina”, le contó el hijo mayor que el año pasado dejó de jugar en San Telmo Rapidosport para dedicarse en exclusiva al estudio.

“Thiago es terrible. Anda en esos grupos de bicicleta en pelotón. Hace mountain bike y va por las calles armando cualquier relajo. La que le hice yo a mis viejos este me las hace 100 veces peor”, contó Martínez a las risas.

Si lo sabrá el entrenador de Goes, Gustavo “Colo” Reig. “Nos conocemos de toda la vida, vivíamos a cuatro cuadras. Primero fuimos rivales en Montevideo y después compañeros en Goes en 2001 con Marcelo Signorelli de técnico. Claro, ahí yo era suplente y ahora me toca dirigirlo. En la historia de la Liga está entre los mejores y en los partidos difíciles siempre aparece, siempre saca cosas que no sé de dónde las saca. Me saco el sombrero. Antes con su velocidad y la fuerza que tenía era casi inmarcable, pero hoy tiene esa experiencia, recursos y mañas que hacen que sea muy difícil defenderlo. Es un talento especial”, explicó el DT misionero.

La pelea con Rick Jackson

La actual campaña de Goes estuvo marcada porque al comienzo de la temporada, Rick Jackson, quien venía de jugar las dos últimas ligas con el misionero, fue cortado por la dirigencia tras un hecho que involucró a Martínez. “Me llevaba bárbaro con él, pero había actitudes como faltar a entrenar o venir de malhumor que no puedo compartir porque desvían el rumbo del grupo. Lo hablé, se lo dije y lo tomó mal y me tiró un pelotazo. Los años en el básquetbol me hicieron ver que hay cosas que no pueden pasar porque perjudican la vida del grupo”.



Martínez le adjudica a Reig un mérito mayúsculo en la obtención del triunfo clásico. “Veníamos de perder tres partidos jugando mal. Tuvimos varias charlas hasta que en un momento le dije al Colo que no quería hablar más, que lo que teníamos que hacer era ejecutar el plan que nos daban y listo. Porque en los partidos anteriores hacíamos cualquier cosa, yo incluido”.

Martínez es austero para adjudicarse méritos: “Cualquier jugador que te diga que no le encanta hacer muchos puntos con 40 años te estaría mintiendo. Pero también te digo que cambiaría los 32 puntos del anterior clásico por uno solo y ekl triunfo del equipo. Acá se trata de que el equipo gane y cuando enfrentás a un rival como Aguada que se armó para ganar la Liga, que tiene una tripleta de extranjeros brillantes y fichas nacionales de primer nivel se precisa del mejor esfuerzo de todos porque Goes somos todos tirando para el mismo lugar”.

Pero a la hora de adjudicarse responsabilidades es autocrítico en grado extremo. En la pasada Liga su equipo quedó afuera de los playoffs tras caer contra Biguá en el último segundo tras una perdida suya que le permitió a Charles Hinkle correr la cancha y sentenciar el juego: “Esa jugada me quedó marcada y por mucho tiempo porque el error fue mío y dejé a mi equipo afuera de los playoffs”.

Los 10 días que para anualmente le sirvieron el año pasado para intentar sacarse esa jugada de la cabeza.

Borsellino tiene una visión diferente: “El Enano es el jugador con el que compartí más tiempo en mi carrera, en Malvín, la selección y Goes. Es un jugador que me sigue sorprendiendo y un crack como persona. Yo siempre le digo que ‘contigo gano o pierdo’, como en la Liga pasada, pero siempre apostando y confiando en su talento gigante”.

“Seguir a esta edad está en las ganas que tenga cada uno. Yo en una práctica, en la cancha o en un vestuario me siento genial, como cuando tenía 15 años. Es un amor que siento para el que no tengo palabras. Cuando no lo sienta daré un paso al costado, pero por ahora te puedo asegurar que eso está lejos”. Hay Enano para rato. Y el básquetbol lo agradece.

Las cifras

324 puntos son los que suma Martínez en la presente Liga siendo el tercer mejor anotador tras Shaquille Johnson y Storm Warren.

5,4 asistencias promedia el Enano siendo el tercer mejor generador de pases-gol por detrás de Germán Silvarrey y Shaquille Johnson.