La noche negra de Los Teros: dolorosa derrota ante España

Quizás fue un afloje inconsciente e involuntario tras ganar la Nations Cup la semana pasada. Quizás fueron los cuatro partidos en 18 días, que terminaron pasando factura desde lo físico,o la presión extra de estar definiendo los lugares en la lista mundialista. Conociendo a este grupo, difícilmente se haya subestimado a un España que no llegaba con su mejor equipo.

Es difícil encontrar respuestas definitivas a uno de los peores partidos de esta era moderna de Los Teros: un 21-41 ante en el Estadio Charrúa, que provoca caer del puesto 17 al 19 del ranking, Y que, a 95 días del debut en el Mundial ante Fiji genera otro golpe, cuando el cimbronazo de la caída ante Namibia había sido ya pasado por la victoria ante Argentina XV que permitió el tricampeonato de la Nations Cup.

Es que no fue un partido normal, porque Los Teros no pudieron hacerse firme en ninguna de todas las virtudes que le hemos destacado en estos meses.

Sea cual sea la explicación, a esta altura está claro que, cuando Los Teros no entran al 100%, lo sufren. Y allí hubo una diferencia clara con España, que salió a jugar como si fuera la final del mundo. Un poco por demostrarle a World Rugby que se equivocó cuando los eliminó del Mundial, otro poco porque Uruguay es la gran historia de éxito de los últimos años de un Tier 3 que se afirma en el Tier 2, y alguna pequeña porción porque eran jugadores que habitualmente no son titulares y tenían ganas de mostrarse. Lo cierto que hubo equipos en diferentes frecuencias en la cancha, y se notó.

Quizás el partido se quebró con el segundo try, a los 14': un buen movimiento en ataque de Uruguay que derivó en un knock on de Rombys y un contraataque de toda la cancha, con mal regreso de Uruguay y dos kicks cruzados de Melé, la gran figura del partido, para el 12-0.

Porque hasta allí era un partido parejo, sin grandes espacios, aunque con dos signos de alarma que vienen apareciendo: mala obtención en el line y problemas con el scrum.

Ante Namibia la reacción llegó a los 30 minutos, cuando el partido ya estaba 0-17. Pero acá fue peor, porque cuando las cosas ya estaban 19-0, llegó el try uruguayo del 19-7 tras una sucesión de penales, lines y pick and go, que generaron varios penales y una tarjeta amarilla en el equipo español. Era el click necesario para volver al partido, pero ni así Los Teros terminaron de tomar la manija, y antes del final del primer tiempo llegó el cuarto try español, surgido de un penal en propio campo y luego de line y maul, la herramienta que más daño le hace a Uruguay, para irse al descanso 26-7 dominados en todo: en el juego corto, en el juego con el pie, en el punto de encuentro, en las formaciones fijas. Y sobre todo, en la cabeza.

En el arranque el segundo tiempo llegó otro golpe de knock out. Los Teros salieron a buscarlo jugado desde su propio campo y avanzaron varios metros, hasta que llegó una intercepción y el try del 33-7. La desesperación de jugar desde campo propio, saliéndose del sistema en vez de saber que quedaba mucho de partido y que la remontada solo podía venir si el partido se trabajaba con paciencia, ponía el partido casi fuera del alcance.

Uruguay quiso y siguió buscando, pero fue caótico. Y esa fue otra señal extraña de este este equipo, acostumbrado a no cederle a nadie la derecha en ambición pero también en cabeza fría. Por eso, a pesar de que Echeverría acortaba el score a 33-14, los errores se seguían acumulando: un penal al touch que se fue por línea de fondo, más de un knock on en campo rival, penales innecesarios, una amarilla a Arata…

Pero la jugada que mejor definió lo que fue el partido se dio sobre los 60 minutos. Line en 5 yardas rivales, para llegar a un try que pusiera el partido a 12 puntos a falta de 20 minutos, totalmente al alcance. El tiro del line no encontró a nadie que saltara, una evidente falta de comunicación que llevó enseguida a un penal por no retirarse de la situación de tackle, y luego a un penal en campo propio para que España se fuera otra vez a 22, 36-14. Al final Uruguay no pudo ni siquiera perder por menos de 15, lo que hubiese hecho que la caída en el ranking no fuese tan dura, y se fue con el 21-41.

Ahora solo queda levantarse. La derrota duele, porque va en sentido contrario a todo lo que han construido estos Teros: en juego, en ambición, en trazarse objetivos y cumplirlos. En sincronizar el crecimiento dentro y fuera de la cancha, para lograr resultados como nunca antes. Porque se sabe que ante World Rugby hay que rendir examen siempre, y que derrotas así generan cuestionamientos, además que otros tratan de aprovecharlo para reclamar un apoyo similar al que ha logrado Uruguay en los últimos tiempos, a base de resultados.

Pero sobre todo, hay que levantarse porque el propio grupo no se merece la imagen que dio el sábado por la noche. Será cuestión de que a puertas cerradas encuentren las razones para un rendimiento tan bajo, tan lejos de su naturaleza. Y de recuperar la frescura física y la magia en el juego de partidos como el de este año ante EEUU, o hace solo 18 días ante Rusia.

Nadie más que este grupo merece dar vuelta la página negra de esta noche del 22 de junio de 2019.