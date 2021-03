La opción para importar tecnología por fuera del corsé de los US$ 200: cómo funciona y qué costo tiene

Los consumidores de tecnología y empresas cuentan ahora con una nueva alternativa para adquirir estos bienes desde el exterior por internet sin límite de compras y monto. Este jueves, la startup de ecommerce Tiendamia presentó una herramienta por fuera de la franquicia postal de hasta US$ 200 (se permite un máximo de tres por año por persona) que está vigente hoy para adquirir artículos del exterior sin pagar impuestos de importación.

Una de las barreras naturales que tiene este régimen es que muchos artículos de electrónica sobrepasan ese límite (US$ 200) y para los particulares y pequeñas empresas muchas veces todo el proceso de importación directa no es la mejor alternativa por diversas razones.

Buscando atender un nicho del mercado que no está explotado en Uruguay, la firma Tiendamia lanzó un sistema de importación simplificado que permite -en una primera etapa- que cualquier particular o empresa pueda importar directamente una serie de artículos tecnológicos pagando los impuestos (aranceles, Aduanas, etc) sin importar el monto.

Los ejecutivos de la empresa, Andrés de Miquelerena country manager e Ignacio Guerra chief marketing officer, explicaron en un desayuno virtual que los primeros productos que se permitirá la compra son laptops, tablets, notebooks gamming, teclados, mouse, procesadores, parlantes y routers. La idea es ampliar esta lista bajo este régimen en un futuro a otros bienes.

El arancel de importación que se pagará por traer estos productos será del 35% y la entrega de los productos se hará directamente en el domicilio del cliente.

Desde Tiendamia hicieron hincapié en que no siempre la alternativa de importar directamente puede ser la “mejor opción” en materia de precios. La idea es que el consumidor tenga una alternativa para “comparar” y ver si les es conveniente o no tomar esta opción. Además, se destacó como ventaja la posibilidad de acceder a una mayor gama de modelos en los diferentes artículos de tecnología en el exterior.

Miquelerena indicó que el objetivo es darle “igualdad” a los clientes para que puedan elegir entre la compra en el mercado interno o la compra directa en el exterior.

Cómo opera

La importación directa que ofrece Tiendamia le detalla al cliente todos los costos asociados a su compra, incluidos los impuestos, tasas y aranceles. Las empresas tiene la opción de colocar su número de RUT en la factura para luego descontar el IVA.

Para los particulares, el mecanismo y los datos que se piden son los mismos que el régimen general de franquicia postal. La plataforma ofrece distintas alternativas de pago, incluido el pago con tarjetas sin interés.

Guerra indicó que esta alternativa también apunta a atender a la “gran mayoría” de los uruguayos que por distintas razones no pueden viajar al exterior. Incluso para los viajeros frecuentes las salidas al exterior se redujeron a una mínima expresión por los efectos de la pandemia.