La OPEP aumentará la producción de petróleo

Los países nucleados en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados (OPEP+) acordaron incrementar el ritmo de producción mensual de barriles de petróleo, un pedido impulsado por diversos países, tras el fuerte incremento en el valor del barril desde el comienzo de la invasión de Rusia en Ucrania.

Luego de una breve reunión desarrollada por videoconferencia, los trece miembros del cártel petrolero liderados por Arabia Saudita (OPEP) y sus diez socios (OPEP+) -entre ellos Rusia-, anunciaron que incrementarán el bombeo de crudo más de lo previsto originalmente, sumando así 648.000 barriles diarios por mes durante julio y agosto.

De esta forma, la nueva meta representa un 50 por ciento más que la previa, fijada en 432.000 barriles diarios por mes. En la práctica, la OPEP adelantó el aumento previsto para septiembre, incrementando en 216.000 barriles los máximos de producción para julio y agosto.

"En la reunión se tomó nota de la reapertura reciente y el fin de las restricciones en los principales centros económicos globales y de la importancia de la necesidad de mantener mercados estables y balanceados, tanto para los productos de petróleo crudo como para los refinados”, justificó la OPEP mediante un comunicado. La suba de la producción del cártel era un pedido reiterado de diversos países, incluyendo Estados Unidos.

Los precios del barril del tipo Brent y la variedad WTI treparon más de un 50 por ciento en lo que va del año, superando los 100 dólares (con picos de más de 130 dólares en marzo), y alcanzaron los niveles más altos desde 2008 traccionados por la reactivación de la demanda global y la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que genera un impacto en la inflación global. En este contexto, uno de los afectados es Estados Unidos, en donde el precio de la nafta alcanzó un nuevo récord al tocar un valor promedio de 4 dólares con 71 centavos el galón (3,7 litros).

La OPEP+, que representa un 40 por ciento de la producción global de petróleo, había decidió en mayo de 2020 un recorte de producción de 9,7 millones de barriles diarios, cerca del 10 por ciento de la oferta mundial, ante el desplome de la demanda causado por las restricciones a

la movilidad y a la actividad económica para combatir la pandemia. En julio pasado, sus miembros pactaron una vuelta a la normalidad paulatina a razón de un incremento de 400.000 barriles diarios por mes. Con la última decisión, la organización adelantará a agosto el regreso de la producción a los niveles prepandemia.

El incremento, sin embargo, podría no traducirse en una baja sustancial de los precios del crudo y sus derivados, ya que diversos miembros de la OPEP registran dificultades para cumplir con sus cuotas, problemas que se suman a la proyectada reducción de más de 1 millón de barriles por parte Rusia a raíz del embargo parcial establecido por la Unión Europea. No obstante, la capacidad exportadora de Rusia podría ser compensada por Arabia Saudita, que junto a Emiratos Árabes se mostró dispuesta a aumentar el bombeo de crudo a sus aliados de Occidente, según el diario británico Financial Times.

La decisión implica un giro para la OPEP+, que desde la primavera de 2021 se había limitado a aumentar levemente sus cuotas para recuperar los niveles previos a la pandemia y nunca había abandonado esa línea de acción, ni siquiera después de que Rusia iniciara la invasión de Ucrania, factor que acentuó las tensiones en el mercado petroleros internacional.